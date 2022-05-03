兩醫生倡推慢性病醫券 增社區服務助公院減壓

【明報專訊】以立法會議員身分成為當然選委的林哲玄，原本是醫衛界選委，問到未來5年想見到的結果，他說：「縮短公營醫院輪候時間。」他與老年學會會長、老人科專科醫生梁萬福均建議，新一屆政府應落實推出慢性疾病醫療券，病人在社區私營醫療系統可用於檢查費、藥費等，至於使用金額或次數、醫生收費設限等可再商討。翻查前特首梁振英的參選政綱，他已提出結合醫療券與基層醫療，資助長期病患者在公私營醫療系統選擇服務。
林哲玄：康健站現變「健康中心」
早期病者因津貼少重返公院
政府於2010年公布《香港的基層醫療發展策略文件》，現任特首林鄭月娥在上任後首份《施政報告》提出設立地區康健中心，首間中心在2019年成立，旨在提高市民預防疾病意識、對長期病患者提供更多支援等。林哲玄稱，現在的地區康健中心慢慢變了市民「健康中心」，市民去聽講座、學煮健康菜式，但「無助『爆到七彩』的公立醫院」，他說康健中心找出的早期患病者，可獲津貼到私家醫生診治，但最後都因津貼不足而重返公營醫療系統。
倡發展線上醫療 處理相關條例
他表示，現時社區雖有物理治療等支援，但明顯不足，目標應是每個社區都設有醫生、護士、物理治療、藥劑師藥房等不同範疇的服務，集中服務出院病人、穩定的慢性病患者，以讓公營醫療有更多空間集中新症。他又建議，政府應盡早發展線上醫療，但需處理數據存放、私隱、遙距處方藥物等法律問題。
梁萬福倡建公私醫療網絡轉介病人
梁萬福以全港50歲以上、患慢性疾病的人數粗略計算，依賴公營醫療的長期病患以百萬計，減少長者依賴公營醫療，需有效分流到地區家庭醫生；他認為公立醫院、私營醫生及地區康健中心可形成網絡，按病人的病情互通信息及轉介病人，甚至可由康健中心擔任藥房的角色。梁認為，再進一步的社區支援，應考慮上門支援院舍長者做定期檢查，例如用流動X光機等，代替現時院舍每次需送長者到醫院檢查。