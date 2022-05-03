兩醫生倡推慢性病醫券 增社區服務助公院減壓

林哲玄：康健站現變「健康中心」

早期病者因津貼少重返公院

政府於2010年公布《香港的基層醫療發展策略文件》，現任特首林鄭月娥在上任後首份《施政報告》提出設立地區康健中心，首間中心在2019年成立，旨在提高市民預防疾病意識、對長期病患者提供更多支援等。林哲玄稱，現在的地區康健中心慢慢變了市民「健康中心」，市民去聽講座、學煮健康菜式，但「無助『爆到七彩』的公立醫院」，他說康健中心找出的早期患病者，可獲津貼到私家醫生診治，但最後都因津貼不足而重返公營醫療系統。

倡發展線上醫療 處理相關條例

他表示，現時社區雖有物理治療等支援，但明顯不足，目標應是每個社區都設有醫生、護士、物理治療、藥劑師藥房等不同範疇的服務，集中服務出院病人、穩定的慢性病患者，以讓公營醫療有更多空間集中新症。他又建議，政府應盡早發展線上醫療，但需處理數據存放、私隱、遙距處方藥物等法律問題。

梁萬福倡建公私醫療網絡轉介病人

梁萬福以全港50歲以上、患慢性疾病的人數粗略計算，依賴公營醫療的長期病患以百萬計，減少長者依賴公營醫療，需有效分流到地區家庭醫生；他認為公立醫院、私營醫生及地區康健中心可形成網絡，按病人的病情互通信息及轉介病人，甚至可由康健中心擔任藥房的角色。梁認為，再進一步的社區支援，應考慮上門支援院舍長者做定期檢查，例如用流動X光機等，代替現時院舍每次需送長者到醫院檢查。

（新政府施政期望）