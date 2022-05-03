港聞

港聞二

醫衛界同盼新政府減公院輪候時間 病人組織倡增醫學院 林志釉：重新規劃服務應換局長

【明報專訊】第五波新冠疫情引起社會重新關注醫療系統問題，本報訪問立法會醫衛界議員兼選委林哲玄、非選委的醫生梁萬福，以及病人組織代表林志釉和袁少林，未來5年最想新一屆政府達成的「結果」是什麼。他們一致期望新政府可在公營醫療系統交出成績，包括縮短病人輪候時間、針對人手不足的「老問題」有實際行動（見表）。林志釉和袁少林都建議盡快增設第三間醫學院，增加本地培訓的醫科畢業生。林志釉更認為要重新規劃醫療服務，便要換食衛局長。

【系列二】

明報記者 馮樂琳

林：新局長需備衝破枷鎖思維

特首選舉唯一候選人李家超由宣布參選至發表政綱，一直強調「以結果為目標」。「結果必然是（公營醫療系統的）服務質素、輪候時間、藥物供應都要有明顯改善。」病人政策連線主席林志釉認為，受疫情影響，批評現屆政府是不公平，但認為要重新規劃並改善醫療服務的計劃，「相信要將現時局長撤換」，他認為新一任局長需備有衝破枷鎖的思維。

早增人手早見結果

稱科大具條件設第3間醫學院

林志釉又稱，人手流失問題在疫情前後持續惡化，聘請退休員工、外地醫護的人數填補現有空缺都未必足夠。根據政府去年公布的數字，香港每1000人口有兩名醫生，比例低於新加坡、日本、美國等地。他認為，下屆政府須認真考慮設立第三間醫學院，指香港科技大學具備相關條件，並可同時吸納內地、澳門學生，「準備成立後，要一段長時間才有第一批畢業生，因此愈早開始愈早見到結果，（增加人手）主動權要在自己手」。

翻查醫管局的數據，以外科專科門診為例，各聯網的輪候時間中位數介乎28至52個星期，內科專科門診介乎26至83個星期。香港病人組織聯盟主席袁少林稱：「輪候時間長當然是病人的苦惱。」他認同在吸引海外醫生的同時，應增建第三間醫學院，在本地培訓醫生；而增加護士及專職醫療培訓名額同樣重要。本身是服務腦部受損者的慧進會的主席袁少林舉例，言語治療師因人數不足，只能集中處理病人的吞嚥問題，沒有時間訓練病人說話能力，令很多中風病人錯過學習機會。

冀增本地醫護專職培訓學額

袁少林：最想落實病人組織共用中心

對於李家超常掛在口邊的以結果為目標，袁少林稱「希望不是口號」，最想見到的「結果」是爭取多時的病人自助組織共用中心能落實。單是香港病人組織聯盟已有46個團體會員，主要是屬長期病患、慢性病的團體，袁說個別團體未能自設會址，指病人組織在心理支援、復康、照顧者支援等有重要作用，「強烈願望」下任特首考慮在醫社合作、地區康健中心等計劃加強病人組織的角色。

林倡醫局大會增病人代表

翻查醫管局大會成員27人名單，只有1人是病人組織代表，林志釉認為給外界感覺似「花瓶」，指醫委會的31人名單中，有3名病人組織代表，「現在見到的（醫管局成員）都是建制派背景很強的人，很難將市民的角色帶入去，而可從病人組織角度在大會發聲的，來來去去得一把聲」，林認為應增加病人代表在會內數目。

（新政府施政期望）

相關字詞﹕病人組織 醫療 李家超 特首選舉2022

上 / 下一篇新聞

升學中六生14%離港 三成半去內地 10年前8%負笈 升學顧問料疫緩後更多
升學中六生14%離港 三成半去內地 10年前8%負笈 升學顧問料疫緩後更多
2.8%投身全職工作 較10年前7.7%大減
2.8%投身全職工作 較10年前7.7%大減
陳恒鑌李梓敬陳穎欣 立選印4萬至15萬「掌心雷」
陳恒鑌李梓敬陳穎欣 立選印4萬至15萬「掌心雷」
兩醫生倡推慢性病醫券 增社區服務助公院減壓
兩醫生倡推慢性病醫券 增社區服務助公院減壓
李家超周五千人造勢 邀顧問團選委出席 未邀公眾 譚耀宗：場地所限
李家超周五千人造勢 邀顧問團選委出席 未邀公眾 譚耀宗：場地所限
青民倡方艙醫院改建青年宿舍
青民倡方艙醫院改建青年宿舍
幼園、中學復課 學校呈報料倍增 梁子超：幼園低接種較高風險 倘飈需早介入
幼園、中學復課 學校呈報料倍增 梁子超：幼園低接種較高風險 倘飈需早介入
有檢疫酒店5至7月近滿 業界料暑假訂房不難
有檢疫酒店5至7月近滿 業界料暑假訂房不難
陳肇始：有序放寬社交距離 須維持檢測
陳肇始：有序放寬社交距離 須維持檢測
44％兒童已打兩針 楊潤雄：同學仍需加把勁
44％兒童已打兩針 楊潤雄：同學仍需加把勁
追逐15公里 警擎槍截停藏毒車拘3人
追逐15公里 警擎槍截停藏毒車拘3人
罹結節性硬化症 腫瘤纏身頻抽筋 罕見病者奔波10專科 團體倡一站式覆診
罹結節性硬化症 腫瘤纏身頻抽筋 罕見病者奔波10專科 團體倡一站式覆診
病人組織資助海外取經 醫科生歸來建港資料庫
病人組織資助海外取經 醫科生歸來建港資料庫
洪水橋謀殺案4被告還押
洪水橋謀殺案4被告還押
百年最冷5月天
百年最冷5月天
「Made in China」運回內地起疑 海關破今年最大海路走私
「Made in China」運回內地起疑 海關破今年最大海路走私
拖車脫鈎 保時捷溜後撞後車
拖車脫鈎 保時捷溜後撞後車
大灣區GBA新聞：粵首季GDP增3.3% 跑輸全國水平 疫情衝擊消費 進口按年倒退2%
大灣區GBA新聞：粵首季GDP增3.3% 跑輸全國水平 疫情衝擊消費 進口按年倒退2%
大灣區GBA新聞：匯豐深圳推環球私人銀行業務
大灣區GBA新聞：匯豐深圳推環球私人銀行業務
灣區手記：「還當不當我是廣州人？」 ／文：尚東美
灣區手記：「還當不當我是廣州人？」 ／文：尚東美
童樂居缺投訴管理機制 議員批社署7年未發現
童樂居缺投訴管理機制 議員批社署7年未發現
照顧停課子女 社協：基層婦壓力超荷
照顧停課子女 社協：基層婦壓力超荷
劏房租管例生效3月 團體：三成租賃無書面合約
劏房租管例生效3月 團體：三成租賃無書面合約
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】Twitter追蹤色情內容帳戶 李梓敬：用程式追蹤 未為意
【Emily】Twitter追蹤色情內容帳戶 李梓敬：用程式追蹤 未為意
【Emily】快必賣插畫記事簿應付訟費
【Emily】快必賣插畫記事簿應付訟費
【Emily】江玉歡開5地辦 搞歡DAY送餐券
【Emily】江玉歡開5地辦 搞歡DAY送餐券
【Emily】港大網課教中學生牙的藝術
【Emily】港大網課教中學生牙的藝術
【Emily】律政司調解周 辦學界賽推調解文化
【Emily】律政司調解周 辦學界賽推調解文化
【Emily】逛香港 撐小店 陳沛然食評多人睇
【Emily】逛香港 撐小店 陳沛然食評多人睇