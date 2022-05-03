醫衛界同盼新政府減公院輪候時間 病人組織倡增醫學院 林志釉：重新規劃服務應換局長

【系列二】

明報記者 馮樂琳

林：新局長需備衝破枷鎖思維

特首選舉唯一候選人李家超由宣布參選至發表政綱，一直強調「以結果為目標」。「結果必然是（公營醫療系統的）服務質素、輪候時間、藥物供應都要有明顯改善。」病人政策連線主席林志釉認為，受疫情影響，批評現屆政府是不公平，但認為要重新規劃並改善醫療服務的計劃，「相信要將現時局長撤換」，他認為新一任局長需備有衝破枷鎖的思維。

早增人手早見結果

稱科大具條件設第3間醫學院

林志釉又稱，人手流失問題在疫情前後持續惡化，聘請退休員工、外地醫護的人數填補現有空缺都未必足夠。根據政府去年公布的數字，香港每1000人口有兩名醫生，比例低於新加坡、日本、美國等地。他認為，下屆政府須認真考慮設立第三間醫學院，指香港科技大學具備相關條件，並可同時吸納內地、澳門學生，「準備成立後，要一段長時間才有第一批畢業生，因此愈早開始愈早見到結果，（增加人手）主動權要在自己手」。

翻查醫管局的數據，以外科專科門診為例，各聯網的輪候時間中位數介乎28至52個星期，內科專科門診介乎26至83個星期。香港病人組織聯盟主席袁少林稱：「輪候時間長當然是病人的苦惱。」他認同在吸引海外醫生的同時，應增建第三間醫學院，在本地培訓醫生；而增加護士及專職醫療培訓名額同樣重要。本身是服務腦部受損者的慧進會的主席袁少林舉例，言語治療師因人數不足，只能集中處理病人的吞嚥問題，沒有時間訓練病人說話能力，令很多中風病人錯過學習機會。

冀增本地醫護專職培訓學額

袁少林：最想落實病人組織共用中心

對於李家超常掛在口邊的以結果為目標，袁少林稱「希望不是口號」，最想見到的「結果」是爭取多時的病人自助組織共用中心能落實。單是香港病人組織聯盟已有46個團體會員，主要是屬長期病患、慢性病的團體，袁說個別團體未能自設會址，指病人組織在心理支援、復康、照顧者支援等有重要作用，「強烈願望」下任特首考慮在醫社合作、地區康健中心等計劃加強病人組織的角色。

林倡醫局大會增病人代表

翻查醫管局大會成員27人名單，只有1人是病人組織代表，林志釉認為給外界感覺似「花瓶」，指醫委會的31人名單中，有3名病人組織代表，「現在見到的（醫管局成員）都是建制派背景很強的人，很難將市民的角色帶入去，而可從病人組織角度在大會發聲的，來來去去得一把聲」，林認為應增加病人代表在會內數目。

（新政府施政期望）