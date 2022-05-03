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陳恒鑌李梓敬陳穎欣 立選印4萬至15萬「掌心雷」

【明報專訊】俗稱「掌心雷」、印有候選人資料的小卡，以往在議會選舉中被視為部分候選人的秘密武器。本報翻查最近公開的2021年立法會選舉開支申報資料，發現至少3名在地區直選勝出的候選人李梓敬、陳恒鑌和陳穎欣，分別印製約4萬至15萬張「掌心雷」或「掌手雷」。選舉觀察計劃成員、浸大學者陳家洛表示，掌心雷以往曾掀爭議，例如被指在長者未清楚選舉資訊下用以影響其投票意向，但他認為候選人印製未必有問題，須視乎其如何使用。李梓敬稱坊間對掌心雷的描述太負面，他使用是希望避免年長選民混淆候選人。

學者：未必有問題 視乎怎用

選舉指引沒禁帶入票站自用

根據選舉指引，任何人不可在票站或禁止拉票區內展示、傳閱載有候選人姓名、編號的資料，但法例沒禁止選民帶備掌心雷等提示備忘進入票站供自己使用。對於指引列明掌心雷不犯法，選管會主席馮驊曾解釋，要將不牴觸法例的行為列為非法，要基於以往出現過嚴重後果。就派發或使用掌心雷是否違法，廉署表示選舉指引已有提及，建議參閱相關內容。

3名候選人中，參選新界西南的工聯會陳穎欣印刷最多掌心雷，她申報花約3萬元印製約15萬張「掌心咭」，單據上印有「掌心雷」；同區參選的民建聯陳恒鑌申報花約8000元印製約4萬張「咭片」，單據印有「掌手雷」。參選新界東北的新民黨李梓敬則在申報表列明印製約5萬張「掌心雷」，共花約6000元。

「坊間描述負面」 李：助長者投啱票

陳：沒派給特定年齡層 卡細環保

李梓敬回覆查詢稱，他於選舉日在街上派掌心雷，是希望幫助年長選民「投啱票」，因選民大多依賴地區幹事建議投票，不太熟悉候選人，掌心雷印有其姓名、樣貌和編號，避免選民混淆候選人。他強調基於地區幹事平日的付出，才能獲選民信任，認為坊間將掌心雷描述得太負面，他對於用掌心雷很坦率（upfront）。

陳恒鑌透過辦事處職員回覆稱，「掌手雷」是製作公司的演繹，本身訂購時是列明「咭片」，向選民派發作宣傳之用，但無特定派給哪個年齡層，選擇這尺寸因較環保。本報曾致電及以短訊向陳穎欣查詢，至截稿前未獲回覆。

與陳恒鑌和陳穎欣同區競逐但落敗的劉卓裕認為，掌心雷與選舉結果公平與否無關，是次選舉已限制一些有實力的人出選，他雖能出閘，但起步時間短，與傳統建制政黨建立的網絡非常懸殊，本來就難以匹敵。

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛稱，掌心雷過往掀起不少爭議，例如曾有年長選民獲專車接送到票站並派發掌心雷，被質疑在長者未清楚選舉運作或候選人資訊下，影響其投票意向。不過，陳認為候選人單單印製掌心雷未必有問題，要視乎候選人如何使用，又認為隨着選民整體投票意欲下降，主要參與投票的選民或集中某個年齡層，相信掌心雷日後更趨普及。

明報記者 鄭凱文

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