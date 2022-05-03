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升學中六生14%離港 三成半去內地 10年前8%負笈 升學顧問料疫緩後更多

【明報專訊】本港近年掀起移民潮，不少中六生畢業後選擇離港升學。教育局於網頁更新中六學生出路統計調查結果，反映去年約4萬名中六畢業生選擇繼續學業，當中逾5000人離港升學（14.3%），維持前年水平，但比過去長期維持8%至10%比例為高，其中以內地、台灣、英國為首3個最熱門升學地點。有升學顧問表示，過去一年港人移民或海外升學安排受新冠疫情阻礙，預料疫情回穩後，各國優惠措施再起作用，吸引港人升學，鋪路移民。

明報記者 鄧佾文

延續前年高位 微跌0.2百分點

自2012年新高中學制全面推行，教育局每年經日校蒐集資料，統計中六學生出路。局方近日公布最新調查，反映去年中六畢業生同年10月升學及就業情况。調查反映，去年約4萬名中六畢業生繼續就讀學士學位、專上等全日制課程，當中14.3%離港升學，較前年14.5%稍跌，而在10年前（2012年），離港升學比率只有8%。另邊廂，去年畢業後投身全職工作的中六畢業生比例跌至2.8%（見另稿）。

按照地區分佈，去年最多中六畢業生赴內地升學，有1985人（35.2%），其次是台灣及英國，分別有1252人（22.2%）及1233人（21.8%）（見圖）。

多國推優惠措施 吸引港生鋪路移民

創智教育國際升學中心資深升學顧問古潔雯表示，過去一年全球疫情反覆，導致不少學生升學計劃受阻，預料今年疫情回穩後，更多中六生查詢並有意負笈海外。她說，多個國家推出移民優惠措施，例如加拿大「救生艇計劃」下，2026年8月前港人修讀相關課程，便可申請當地永久居民身分證，或吸引不少港生在文憑試（DSE）後赴當地升學，鋪路移民。她又說，過往港人或因財政壓力暫緩移民，而近來貨幣匯率更划算，促使更多人「行動」。

學友社：多內地生讀完中學回去

對於中六畢業生較多到內地升學，學友社學生輔導顧問吳寶城表示，近年較多內地背景學生來港讀書，他們讀完中學後或返回內地繼續升學，藉兩地經驗增加日後就業優勢。他又說，學生或受成本所限，同時亦因相近文化、熟悉的語言，選擇到鄰近的內地及台灣升學。

吳續說，過往有學生或家長表示在2019年反修例事件後，因不滿政局或社會環境而移民，但他覺得「想走的都差不多已走晒」，如今相關因素影響逐漸減少，「近來移民門檻和條件吸引，愈來愈優惠港人，如覺得（政局因素）咁大影響，他們不會等子女考完文憑試才走」。

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相關字詞﹕移民潮 內地升學 海外升學 中六畢業

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