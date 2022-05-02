將引進本地未見新產業 科技園主席：供北都借鏡

明報記者 馬耀森

推新措施有效利用創新園土地

引進幹細胞工業 「規模不大亦可」

查毅超接受本報訪問時透露，科技園短期內會推出新措施，更有效利用3個創新園的土地。他稱，創新園剩餘空間不多，未來會引進本港未曾有企業設廠生產的新興工業，例如幹細胞，「規模不大也可以，可以試做，過程牽涉如何申請批准以及法規等，如做到可起示範作用，不會到北部都會區落成時才發現香港無做過」。

科技園公司2015年已為3個創新園引入新營運模式及進駐條件，例如日後主要興建及管理專用的多層工業大廈以出租給多個用戶，而不再批出用地予單一用戶，另外創新園亦會優先吸納對本港經濟持續增長至為重要的科學與創新及科技產業等。查毅超表示，「工業用地始終是政府資源，當年批租做工業，並非地產項目，退回給其他行業是為再工業化」，他希望見到更多本地廠商利用機會在港建立產業。

查毅超稱，科技園去年11月為元朗、將軍澳及大埔工業邨重新定位為「創新園（INNOPARK）」，引入先進產業落實再工業化。科技園近年透過收回部分單位，或新建新型工廈，支援新興先進製造業發展，例如已運作的位於大埔創新園的精密製造中心（PMC）、醫療用品製造中心（MARS），以及預計明年落成的元朗創新園微電子中心（MEC）。查稱，以這種方式改建工廈較快，當中舊工廈翻新的MARS籌備至落成不足兩年時間；上月22日開幕位於將軍澳的先進製造業中心（AMC），由於需時設計規劃，整個過程長達7年。他稱，政府已邀請科技園覓地興建第二個先進製造業中心，又透露很大機會引入食品工業，「即使是中小企亦可享用高規格硬件」。

盼擴建項目10年內落成

指程序「拆牆鬆綁好重要」

今年6月是香港科技園20周年，查毅超本港推動創科約20年，直至最近4、5年政府投放大量資源，加上政策推動，本地創科急速發展，現時進駐沙田科學園的創科企業超過1000間，研發人員約1.1萬人，疫情下移民潮未有創科人才流失。他說香港已形成創科生態圈，政府期望北部都會區展發創科產業，估計區內可提供15萬個創科職位，未來對科研人才只會有增無減，有需要在本地培育更多科研人才，政府在硬件上亦要配合，希望馬料水填海及北部都會區可同步進行，「（精簡發展程序）拆牆鬆綁好重要，希望10年內會有項目落成」。