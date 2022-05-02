工聯倡撤外判制：藉撐李家超推動

工聯會促請政府補漏拾遺，支援疫下受影響行業工友，長遠建立失業保障；另促請政府取消外判制度，創造優質多元職位，加快開拓土地及積極興建房屋。

蒙兆達在英設新組織

冀伙國際工會聲援港工人

至於已解散的職工盟，前總幹事蒙兆達正身處英國，他接受《美國之音》訪問表示，已成立關注香港勞工議題的新組織「香港勞權監察」，冀運用在英國擁有的自由空間，承傳職工盟過往獨立保障勞工權益工作，將深入分析調查香港勞工權利狀况並發表報告，透過聯合國際工會聲援香港工人。

調查：36％在職長者月做逾240小時

另外，社區組織協會昨日發表調查報告，該會去年11月至今年2月訪問九龍區100名年滿60歲的在職基層長者，數據顯示他們收入中位數為1.1萬元，84%有勞損及痛症，逾七成住劏房，而受訪劏房戶的租金佔入息比例中位數為37%；有64%受訪者稱「做得幾耐得幾耐」。調查又發現，有71%受訪者每月工時逾208小時，36%受訪者工時為240小時以上，最高者更達270小時。

社協認為，本港未有全面長者就業政策，建議政府成立跨部門工作委員會檢視及改善基層年長勞工各方面保障，制訂長者就業友善政策，並強烈建議政府設立「勞、資、官」三方共同供款的全民退休金。