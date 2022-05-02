林鄭：任內勞權交出亮麗成績 爭卸任前修例撤積金對冲

修例增破欠基金款額

羅致光：擬下月交立會

羅致光於網誌提到，現屆政府在加強勞工保障及修例工作，「可算是歷屆最繁忙和成果豐碩」，工作包括增加侍產假和產假、將法定假期與公眾假期逐步看齊，其中下周佛誕便是首個新增的法定假日。

羅致光表示，力求在今屆政府任期（至6月底）內取消強積金對冲，本月內亦會提出加強職安健的修例草案，提高僱主和僱員職安健違法行為的最高罰則。他說，有信心在現屆政府完成大幅調升多項破欠基金特惠款項款額上限的修例工作，計劃6月中向立法會提交議案。

羅又提到，國家安全工作是職工會登記局的重要新任務，除處理「海嘯式」增長的職工會登記申請，亦要履行《港區國安法》規定，確保職工會運作符合《職工會條例》及維護國家安全，正緊密籌備修例工作。另外，他說正籌備今年推出「工傷僱員復康先導計劃」，以個案管理模式為建造業工傷僱員提供私營門診復康治療服務。