勞資拉鋸4年 工時指引推出無期 議員促標準工時立法 商界：最好唔好搞

明報記者 陳柔雅

勞處稱疫情礙討論 續協調縮分歧

勞工處回覆稱，由於個別行業運作特性迥異，業內及行業之間不同工種和多樣化工時安排，不同機構及團體營運模式和關注重點不同，勞資雙方對應否及如何編製工時指引存在不同意見，需多番斡旋協調；又指疫情對香港經濟及各行業營運帶來廣泛影響，自1月爆發的第五波疫情尤其嚴峻，窒礙工時指引討論。勞工處沒回應本屆政府任內能否推出指引，稱上述因素令討論過程複雜多變及反覆，對制訂工時指引帶來持續挑戰，會繼續致力推進討論，協調勞資雙方，收窄指引內容分歧。

安老飲食勞方倡每日8小時 資方反對

11個小組涵蓋飲食、建造、物業管理、零售、酒店及旅遊、物流、印刷、戲院、水泥及混凝土業、清潔、安老院舍業，指引會建議良好工時管理措施、行業工時標準、超時補水等，但至今未出爐。

曾出席會議的社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發表示，他要求每日8小時工作，但有僱主堅持12小時，無法達成共識，料今屆政府「無貨交」。安老服務協會主席陳志育表示，工時太長會影響照顧質素，制訂工時指引是好事，但業界人手短缺達25%，若不同時推行放寬輸入外勞等措施，只要求減工時是不可行。

飲食業職工總會名譽會長郭宏興表示，勞方要求每日8小時工作，僱主反對標準工時，會議不了了之，不滿政府「原地踏步」。香港餐飲聯業協會會長黃家和反對標準工時立法，指不同類食肆工時不同，勞資透過合約協調工時較合適，毋須再用小組討論工時指引，「解散佢仲好」。

周小松：無法律效力 工會不積極

鄧家彪：藉行業小組協商浪費時間

曾任標準工時委員會委員的勞聯立法會議員周小松表示，未能落實工時指引屬「意料中事」，小組協商不易，指引無法律效力，許多工會不積極參與討論，認為毋須再透過小組協商，「需要政府意志牽頭立法」。勞顧會勞方委員、工聯會立法會議員鄧家彪對此感遺憾，認為不應再靠小組協商不具法律約束力的指引，「只會浪費時間」。

特首唯一候選人李家超政綱提及關顧勞工，包括創造優質就業職位、檢討外判制度，但沒提標準工時立法。周小松關注其施政如何實現改善工人待遇，指本港工時全球最長，許多職安健問題與長工時有關，期望下屆政府就標準工時立法；若短期未能立法，亦要訂立過勞死定義，當工人符合某工時條件，可獲法律賠償及支援。鄧家彪冀下屆政府就標準工時立法，但立法前提是經濟回穩，須有適當社會氣氛及經濟條件，料創造職位、提升工資及改善外判制度是未來優先主要訴求。

中小企聯會倡留彈性 勞資各取所需

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，政府已計劃取消強積金對冲，「最好唔好搞（標準工時立法）」，只會對營商環境更不利；又指規管工時對僱員未必是好事，有人想多勞多得，應留彈性予勞資「各取所需」。