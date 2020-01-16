大灣區GBA專題：動物園改保護園 港青打造自然樂土

明報記者 劉曉宇

Justine的祖輩生於中山著名僑鄉竹秀園村，爺爺那一代赴澳洲種植香蕉，家人經營果欄生意。上一輩人的奮鬥下，父親郭志舜成為建築師，同時一直懷抱着一個心願——回到爺爺家鄉做有機農場。2011年，在負責中山永安的一個地皮發展項目時，他找到附近文筆山山谷的一片腹地，將這片鬱葱的土地建設成「大風車農莊」，270英畝的農莊分佈着有機農場、山水湖、遠足徑、郊野公園及兒童動物園，這就是「心薈」的前身。

「我們一家人都很喜歡動物，爸爸很想做一個小的動物園給小朋友。」但當2013年Justine開始幫忙時，發覺自己不喜歡動物園概念，「在動物園裏，動物是用來給人看、娛樂的，但我覺得牠們有自己的價值，有權利生存」。從小在國外長大的Justine畢業於美國康奈爾大學，之後在巴黎修讀時裝設計。發現時裝產業對動物和自然的傷害後她決定退出，陸續到美國、英國、日本等地學習動物輔助治療、生態治療、自然農法等技術。Justine運用所學，並邀請香港農友到中山當顧問，慢慢將動物園轉型成保護園區。

讀時裝感傷害自然 轉讀生態治療

2018年，Justine辭去工作，將轉型後的園區命名為「心薈自然教育基地」。她承諾照顧農場裏的動物一生一世，為牠們絕育和定期體檢。狗、小馬、騾子、兔子、火雞……為每種動物親手搭建棲息地。例如生活在「豬豬山」裏的10多隻豬，原本是朋友送給父親的聲稱「迷你豬」，「6個月後生了很多小豬，發現完全不是迷你的」，到現在隻隻都長成了好幾百斤的大豬，「被騙了」，Justine笑道。

在內地，私營的體驗式農場及動物保護區概念並不多見，Justine希望以心薈促進自然教育，讓小朋友及青少年學懂尊重萬物生命，愛惜自然環境。疫情前每逢寒暑假，心薈都會舉辦冬、夏令營，邀請家長帶小朋友一同到農場短住，參與認識動植物的各類活動，並通過招募國際義工、定期舉辦素食周，交流和分享不同國家的文化及飲食。疫情之下活動停辦，參訪亦受到影響，令原本並不盈利的農場更加困難。Justine更因家事回港半年，只能遠程打理大小事務，「還好有他們4個幫我」。

參與官方計劃募港生實習 未料多人爭

Justine口中的「他們4個」，是4名去年6月通過「大灣區青年就業計劃」到農場實習的香港學生。港府2020年為鼓勵青年到灣區內地城市發展推出該計劃，心薈的「動植物護理員」是當時唯一的農場工。「當時他們告訴我，我們是最受歡迎、最多人報名的項目，大家都好意外。」Justine說。最終20餘人進入面試，她要大家分享和動物接觸經驗、可能的貢獻和期望。4名互不相識、喜愛自然的年輕人就這樣來到中山，成為伙伴。

修讀園林設計的鄧子源（Ben）負責培育植物，管理花園和池塘；在北京學中醫的曾智鵬（Ken）護理馬匹；澳洲修讀動物科學的梁雲蔚（Raewyn）照料動物；喜歡自然教育的鄭心怡（Jennifer）負責文宣和策劃活動。「可能在香港沒那麼多機會跟大自然接觸，發現這裏有一些動植物研究相關的工作，所以就來試試。」Ben說。

實習生：港少接觸機會 有「自然缺失」

喜歡馬的Ken畢業於北京中醫藥大學，讀書時在香港私人馬場做暑期工。「整個大灣區青年人才計劃可提供的職位，只有這裏能照顧馬」，來到心薈，Ken基本上整日和馬待在一起，幫牠們刷毛、洗澡、噴藥，每天工作完身上都會帶着「很大陣味」，但他樂在其中，「雖然工作都是梳毛，但可能今天梳這幾隻，明天又梳那幾隻」。工作時沒人管，節奏也可自己控制快慢，但他說自己做事「不要快，要做得好。梳兩下是梳，梳100下也是梳。這麼多匹馬，一天梳完也可以，但質量保證不了」。

在澳洲求學10年，Raewyn一早立定主意到內地工作定居。聽聞親戚提起就業計劃，她發現這份跟動植物有關的工作，「抱着試一試的心態，居然成功了」。她在農場負責照顧動物，帶牠們看醫生。朋友對她的篤定不解，有人問為什麼選擇內地不回香港，她則認為相關的機會在香港更少，「這裏有7種不同的動物，有更多機會了解牠們的生活習性、如何照顧。之前學的東西比較文字化，現實操作還是有些不同」。

Jennifer本科在港念生物科技，看到計劃決定趁機調整一下自己。「我也不知道自己真正想做什麼，不如先停下來，先跟大自然做個連接，再想好之後再做什麼。」她一直喜歡自然教育，認為是時機看看自己是否適合。她在心薈負責文宣、課程策劃，辦活動時亦幫忙設計美術和舞蹈。農場生活令她對自然教育有了新的認知，「之前我一直以為自然教育是利用自然教小朋友，但其實不是的，是要叫小朋友親近自然，自然不是一個工具」。節奏愈來愈快的社會裏，Jennifer發現大家都有一些「自然缺失」，或是因壓力患上職業病，她想「如果剛好可以做和自然相關的工作，我自己也會輕鬆一點」。

一年半的實習期內，港府給參與計劃的實習生每月補貼1萬港元，參與企業的聘請人工不得低於每月1.8萬元。計劃負擔他們由香港到內地的隔離費用，提供租屋補貼。中山政府亦由去年開始「大灣區人才支援」項目，為合資格者提供一年全新免費公寓居住。Raewyn在自簽的半年租約到期後搬入該公寓，Ken則繼續住在兩房的農場附近單位，月租千餘元，每天踩4分鐘單車返工。實習計劃公眾假期跟隨內地，年假則按香港標準。若沒有疫情，他們可能會和許多人一樣在周末回港。不過在外求學多年，大家都早已習慣獨立生活，不至無法忍受這樣的距離。

治好鼻敏感 與動物道別學習生死課

用不了Instagram、facebook等社交媒體令Raewyn不太習慣，「之前了解身邊的朋友的近况也是通過這些軟件，但現在可能要透過其他途徑」。好在她終於告別了回港必發作的鼻敏感，「之前每次從澳洲回港鼻子像開水龍頭，要吃抗敏藥才能緩解，到中山發現我可以自由呼吸」。和一隻小狗的告別則成了她的生死課，「有一隻狗狗突然瘦得很厲害，當我們帶去看醫生的時候，發現有腎衰竭的迹象，沒多久就走了」。面對親手照料的動物離去，Raewyn覺得衝擊和不捨，「會發現他們原來是獨一無二的，就像家人一樣」。她意識到「每個生命都不是必然」，因此更加珍惜周圍環境。

令Ken印象最深刻的，是和同伴一起完成的星月夜花園和麵包爐，「每塊磚都是我們幾個一手一腳搭的，那時大概6、7月，很熱，剛來這邊就開始做體力勞動」，「但有點成就感」，Ben補充。至於Jennifer就覺得，每次和參加活動的人分享彼此與大自然之間的感受是幸福的事，「在書本可以看到很多不同種類的花草樹木，但是當你真正走進大自然感受它，每個人的連接是不一樣的，感知比認知更重要，自然教育也是這樣」。

農場工作小眾？ 「每個行業有不同人才」

就業計劃2000個名額中約700個為創科而設，包括華為、騰訊等知名科企。問到農場工作是否小眾，4人紛紛表示遵從興趣的選擇才是最好。「這裏作息規律、圈子也沒那麼複雜，知足常樂。反正20多歲，什麼都可以試一試」，Ken表示。「別人會覺得去農場是做什麼，耕田嗎？聽起來可能沒有做創科、去企業這麼高級，但我覺得每個行業有不同的人才，也有不同的職業的需求」，Jennifer說，「如果按薪資或者時勢所趨判斷一個職業高低，這是不正確的。我們是一群熱愛大自然的人，就在我們自己的領域裏面發展到極致，我覺得也是一個不錯的選擇。」

四人日出而作，日入而息，每天早上8點半工作至中午12點，午休兩小時，再由下午2點工作至傍晚6點，不存在加班煩惱。閒暇時，他們會一起出市區打邊爐。一年半的實習期滿後，大家都有各自安排。Ben和Jennifer都打算繼續回去讀碩士，回港再考上一個等級。Raewyn則想看看香港的公司是否提供機會續約。Justine亦希望實習計劃能有第二期，可令想留下的人繼續工作，也讓感興趣的年輕人有機會嘗試。

與慈善機構合作 助隱青覓得存在感

問及農場對於員工和訪客的標準是否為「喜愛自然」，Justine則表示也歡迎對自然無感，甚至害怕動物的人。她將自然療法融入實踐，農場與本港慈善機構合作，有隱青通過計劃來到農場，在與動物相處中覺得自己「第一次有存在感」，之後成為海洋公園導賞員，並考取潛水牌；亦有抑鬱症女生在與小狗來福散步後，流着淚說被牠「走幾步就回望等待」的體貼感動。有在跨國公司從業20年的港人主管，參加國際義工營後一直幫忙和支持心薈，其間不斷學習，取得國家園藝師和香港多個生態導賞員資格，現已是有豐富資歷的自然教育導師。「好多城市人，尤其是香港人生活壓力好大，來到這裏鬆一鬆、充一下電，會說這裏是最令他們放鬆的地方。」

父親回鄉經營有機農場的理想已實現，Justine的理想則還在路上，「我希望心薈可以成為廣東的戶外教室，融入國際文化，影響更多的人」。