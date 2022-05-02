離島區議員曾秀好倒斃議辦

檢燒炭未見遺書 警列自殺

警方昨午1時許接獲曾秀好的丈夫報案，懷疑妻子於坪洲永安街58號地下曾秀好區議員辦事處暈倒。警方到場發現曾氏昏迷倒卧於辦事處內洗手間，旁邊有一盆燒過的炭。她其後由救護員證實不治。曾的丈夫事後在辦事處協助警方了解事件，離開時未有回應記者提問。附近街坊其後在辦事處鐵閘外擺放鮮花悼念。

陳學鋒：結識大半年 事前未聞困擾

立法會議員陳學鋒回覆本報查詢表示對事件感傷心，稱兩人約於大半年前因為選舉而認識，形容對方「份人好好」，樂觀開朗、樂於助人，惟事前未有聽到她提及有何不快或困擾。陳稱得悉事件後已隨即向她的友人表示慰問，將待適當時候再聯絡其家人，希望為其親友提供協助。

2014年起任職 街坊讚人好

雜貨店職員劉女士表示，曾秀好以往出入經常都有打招呼，廣受街坊愛戴，對其離世感不安。街坊周小姐形容曾氏「幾好人」，對事件感可惜，因為她常會協助長者申領證件及影印。

人稱「好姐」的曾秀好，報稱職業為保安經理，2014年於坪洲及喜靈洲選區補選以1249票勝出，擊敗兩名得票分別為296票和697票的參選人。在2015年自動當選連任。其後於2019年擊敗獨立民主派參選人徐逸朗，以1499票再次連任。她同時為離島區議會旅遊漁農、環境衛生及氣候變化委員會副主席，以及社區事務及文化康樂委員會委員等。

■防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012