環保園再造紙廠爛尾 改建紙漿廠2025投用 年處理30萬噸廢紙 環團指不足

環保署向本報表示，紙漿廠將有助增加廢紙的本地處理量，培育本地環保再造工業發展，長遠建立循環經濟；政府亦會探討推動發展更多先進廢紙處理設施，長遠目標是具備處理本地可回收廢紙能力。

資料顯示，政府於2018年曾批出環保園近兩公頃用地予一間公司興建再造紙廠，原定最快2023年投產，結果「爛尾」收場。政府前年《施政報告》再提出在環保園設現代化紙漿生產設施，預計每年處理不少於30萬公噸本地廢紙。本港過去曾有再造紙廠，但最後一間已於2006年結業。造紙涉及蒸煮、漂洗、打漿及烘乾等工序，所生產紙張是完成品；紙漿則不需烘乾工序，屬半製成品，在國際上被視為再生原材料，可出口加工製成其他紙品。

回收率連年跌 逾90萬棄堆填區

隨着內地「落閘」及國際紙價下跌，本港近年廢紙回收率持續下跌，據環保署資料，2020年廢紙回收量為45萬公噸，按年跌15.5%，棄置堆填區的廢紙量則約96.5萬公噸，按年微跌2.2%，廢紙回收率31.8%，錄近年新低（見圖）。

再造業盼盡快落成穩定紙價

為穩定紙價，環保署前年9月推出全港廢紙收集及回收服務，以公帑補貼參與計劃的承辦商及回收店等，必須以不低於指定回收價向前線收集者收購廢紙。署方指出，2021/22年度本港廢紙回收量約59.5萬公噸，預計2022/23年度維持約60萬公噸。本身是計劃承辦商的香港環保廢料再造業總會會長劉耀成說，希望紙漿廠盡快落成，以穩定本地紙價，較理想是長遠毋須以公帑補貼，令市場重回正軌。

指呃秤復現 環團促政府監管保出口競爭力

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，紙漿廠每年只能吸納約30萬公噸廢紙，餘下廢紙仍要覓出路，惟近一年多發現回收紙皮淋水「呃秤」問題復現，認為環保署必須做好監督，確保以公帑收購廢紙用得其所，將來即使本地吸納部分廢紙，仍有約一半要出口東南亞地區，若質素欠佳會削弱競爭力，甚至令紙價下跌。朱又指，政府以公帑為廢紙回收「包底」，但按政府預測數字，2022/23年度廢紙回收量與內地2018年「落閘」前仍有明顯距離，政府有必要探討公帑補貼形式是否可持續。資料顯示，本港2018年廢紙回收量達近70萬公噸。

明報記者 馬耀森