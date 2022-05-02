靠背壟道項目四成合作社未解散 市建局：收地存未知數

盛德街項目逾九成業主接納收購

韋志成昨日於網誌表示，盛德街/馬頭涌道項目進度較快，去年8月發出收購建議後，至上月底逾九成物業業主已接納市建局的收購建議，關鍵是該項目內9個合作社全部在市建局提出收購前已完成解散程序，其中8個在開展項目前已散社；155個業權的每一名社員可以業主身分考慮和接受收購建議。

該項目仍然有9個單位的業權未談妥收購，涉及部分單位的原社員過世後遺產繼承手續和分支家庭對「散社」後物業的權益等。少數無法處理的個案將會於政府刊憲批准收回項目土地，並且在土地復歸政府後，才能收回物業。

學者倡允業主折扣價購回重建單位

另一個靠背壟道項目涉及28個合作社，其中有9個仍未解散。項目共有約460個單位，當中屬未散社的單位佔總數四成。韋志成表示，雖然六成已散社單位業主已接受收購建議，但項目是否提交政府展開收地程序，存在一定的未知數和難度。

潘永祥表示，雖然試驗計劃在補地價和印花稅上有協助，但重建合作社困難在於業主獲取的賠償不足以購回面積相若的單位，未來亦難長期有房協資助出售房屋安置。他建議，容許業主以補償金額以折扣價購買項目重建後同等面積的資助出售房屋單位，日後轉售才再補地價，做法可釋出重建潛力。