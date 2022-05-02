下階段消費券 PayMe、BoC Pay可領

陳茂波：目標年中接受登記 暑假發放

陳茂波昨於網誌表示，參與發放第二階段5000元消費券的儲值支付工具營辦商，將由現時4家增加至6家，新增中銀香港的BoC Pay及匯豐銀行的PayMe，連同原有的支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，市民可選擇在領取第二階段消費券時轉換電子支付工具。他又表示，目標今年中開始接受登記，預期暑假期間開始分期發放。

匯豐表示，PayMe用戶超過270萬，將加快用戶註冊流程，方便大眾透過PayMe使用消費券；商用版PayMe for Business自2019年3月推出後，全港逾3.4萬家網上及實體商戶使用。據PayMe應用程式的信息公布，用戶選擇用PayMe登記消費券，會有一系列優惠和獎賞。

中銀香港表示，BoC Pay覆蓋7萬間網上及實體商戶，將推出一系列與消費券相關的回贈及消費優惠；中銀香港亦為商戶提供BoC Bill綜合收款服務，讓商戶受理多款支付工具，並提供多項服務費用豁免，協助商戶捕捉消費券計劃商機。

邵家輝稱，新加入兩款支付工具方便商戶和市民使用消費券，金融業亦有得益，屬三贏局面，亦可幫助受疫情影響而生活拮据者購買日用品，並相信隨疫情向下，第二階段消費券刺激經濟作用比第一階段好。

（新冠疫情）