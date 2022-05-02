指港類似被動病毒共存 高永文促考慮全民強檢

籲勿關方艙 防個案再現

高永文昨出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，本港現時未達清零，每日仍有數百宗個案，且不排除未來出現傳播力更強的變異病毒株，料疫情一定會有反彈，認為不應關閉早前建成的方艙醫院等設施，以防一旦再出現個案可以使用。他形容，本港實際上已被動地進入類似「與病毒共存」模式。高永文曾多次提出應全民強制檢測，昨建議專家再次考慮現時是否推行全民強檢控疫，認為「總要清一次零」才有機會持續動態清零。

2003年SARS期間，高永文曾署任醫管局行政總裁，他昨稱未曾想過第五波疫情下本港醫療系統會崩潰，稱2003年疫症期間不少醫護在醫院內感染，但今次新冠疫情較少醫護在醫院染疫，反而多在社區感染。高認為若本港能達至動態清零，醫療體系應不至於受太大衝擊，稱醫局需準備預案應對未來疫情。

議員指政府未善用中醫師

立法會議員陳凱欣出席同一節目時則表示，政府不應心存僥倖，需把握時間檢討措施應對新一波疫情，例如加強地區動員能力，又認為政府未有善用本港中醫師增加醫護人手。

（新冠疫情）