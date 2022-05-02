周六日、黃昏診所服務 醫局檢視恢復

日間服務陸續恢復 病人事前須快測

疫情期間公立醫院暫停多項非緊急服務，劉家獻表示，隨着入院病人漸漸減少，公院部分病牀已逐漸改為接收非新冠病人，並開始恢復部分非緊急服務，例如預約手術及內視鏡檢查等，日間服務亦將陸續恢復，但病人事前須接受快速抗原測試，避免病人在不知道染疫下入院造成傳播，醫護事前會提醒病人，希望市民合作。

昨日本港新增新冠個案數字較前一日減少63宗，創2月6日以來新低，無院舍出現新個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然現時個案數字遠低於第五波高峰期，但認為仍有可能反彈，特別是近期放寬社交距離措施，故仍需時觀察。至於特區政府昨起放寬非港人入境限制，張竹君預計，隨着來港航班及旅客人數增加，輸入個案數字或會因此增加。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日在now 新聞《大鳴大放》表示，現時本港有足夠酒店房間可用作檢疫，而海外抵港者須在指定酒店檢疫，即使少數個案在抵港第12日檢測呈陽性，其Ct值（病毒數值）均非常高、即病毒已無傳播性，對社區不構成威脅，認為熔斷機制已無太大作用，應取消機制。張竹君昨不評論許的建議。

許樹昌籲取消熔斷 張竹君不置評

另外，早前旅遊業議會建議容許港人回港後以家居檢疫代替酒店檢疫，許樹昌認為本港居住環境擠迫，較少人有獨立房間和廁所，而且以往有機組人員家居檢疫期間外出，將病毒帶入社區，認為家居檢疫有風險。他稱，若政府日後容許家居檢疫，建議當局向檢疫者派發電子手帶，確保檢疫期間不會外出。

（新冠疫情）