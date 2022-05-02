放寬入境首日 抵港客讚接軌世界 全日21航班多為港人 有英國學校查詢參與暑假升學展

本港自2020年3月底禁止非港人從海外來港，昨起取消，非港人入境安排與港人看齊，同需完成疫苗接種、起飛前接受核酸檢測取得陰性結果，以及在檢疫酒店隔離7日。航班熔斷機制昨亦放寬，由同機3名或以上乘客抵港檢測確診須禁飛7天，放寬至5名或全機總數5%乘客確診須禁飛5天。根據機管局網頁，昨有22班機抵港，惟其中一班延遲至今日抵港，其中以馬尼拉和新加坡航班較多，分別有4班和3班；部分於早上10時抵港航班的乘客，約於下午1時步出入境大堂。

星旅客：各地已開關 隔離無必要

澳洲來港工作者：隔離酒店難預訂

昨抵港的外國旅客均歡迎本港放寬入境安排，其中新加坡退休人士吳先生（音譯）特地昨日來港旅遊，他透露自己已多次來港，今次打算到處逛逛，不計隔離的日數，預計留港兩周。吳認為本港應與國際接軌，稱現時世界各地已開關，但香港檢疫措施仍嚴謹，稱不喜歡香港隔離7日的政策，認為無必要，因新冠病毒已不可控制。

有來自菲律賓的旅客表示來港旅行已計劃了1年，至昨終可成行，他打算留港15日。他認為香港放寬非港人入境政策反映港府正嘗試與病毒共存，與世界接軌，「這是好事」。來自澳洲的Wilson來港展開新工作，等待3個月才能入境，昨經新加坡轉機抵港；他對於香港重新開放感高興，但稱隔離酒店難以預訂。

升學顧問：留學生欲暑假回港

檢疫酒店預訂情况誇張

英國升學顧問中心英識教育執行董事陳思銘表示，放寬非港人入境消息公布後，即有英國學校查詢來港參與升學展詳情；陳表示自本港禁止非港人入境後，學校已有兩年沒參展，他正為部分英國學校職員預訂機票酒店，預計其中心於7至8月的教育展約有30間學校參與。他亦表示，不少留學生自疫情爆發後未能回港，欲於今個暑假回來，形容暑假期間檢疫酒店預訂情况誇張。

業界指仍須隔離 對休閒旅遊幫助有限

香港旅遊促進會總幹事崔定邦指出，當鄰近地區如泰國、新加坡等已放寬入境限制，但香港仍有檢疫安排，很少旅客會將香港定為旅遊目的地，認為放寬措施對休閒旅遊幫助有限，相信只有商務旅客才來港；至於措施放寬會否令航空公司增加航班，則仍需觀察一兩個月，認為若本港維持每日數十航班抵港，相信檢疫酒店房間數量足夠。

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國則表示，影響旅客抵港因素不止嚴謹的檢疫措施，在全球收入下降情况下，未必有大量旅客可即時去旅行，航空公司需評估客量，才決定是否增加航班，認為航班往來恢復需時。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676