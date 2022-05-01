緩衝區規劃指引檢討「等埋北都」

需待漁署北都濕地公園研究

發展局表示，規劃署以平衡保育與發展為前提，正檢討有關在后海灣濕地及濕地緩衝區發展的規劃指引（城市規劃委員會規劃指引編號12C），目標是簡化一些與周邊環境兼容而又不損害濕地生態的發展項目的規劃程序。

發言人稱，根據2021年施政報告提出的《北部都會區發展策略》，政府建議收回后海灣具保育價值的私人魚塘及濕地設立濕地保育公園，而漁護署將就此作策略可行性研究，以敲定濕地保育公園的範圍和管理模式等，規劃署亦將因應漁護署的研究，適時更新上述規劃指引，以協助城市規劃委員會考慮北部都會區內的發展建議。

四成土地劃可作住宅發展

翻查資料，發展局長黃偉綸2021年3月回覆立法會議員質詢時已表示，濕地緩衝區內超過四成(即約513公頃)土地被劃作可作住宅發展土地用途，地積比率限制主要為0.2至0.4之間，政府會在平衡保育與增加房屋土地供應的前提下，檢討有關濕地緩衝區的規劃指引。

政府早年在后海灣濕地保育區邊緣劃出一段約500米闊、覆蓋約1000公頃的地帶，指定為濕地緩衝區。根據規劃指引，除非已做生態影響評估，否則不得在緩衝區展開任何發展項目。

（城市保育）