濕地緩衝區魚塘 疑非法堆填霸地 冬鳥棲地變「劏房」

明報記者 馬耀森

規劃署表示，懷疑填塘地點屬鄉村式發展地帶，任何填土／填塘或挖土工程須向城規會取得規劃許可，根據紀錄，城規會未有收到填塘工程的規劃申請。規劃署近日曾實地視察，發現懷疑塘壆工程，會繼續調查，如有足夠證據證明違例發展，會採取執行管制行動。

城規未收到填塘工程申請

地政總署表示，懷疑填塘地點屬私人農地，小部分為政府土地，元朗地政處將就政府土地部分採取土地管制行動，包括豎立政府土地告示牌，以防政府土地被佔用；私人農地方面，處方沒收到相關發展申請。環保署4月13及14日到上址調查，包括用無人機巡查，未發現非法處置建築廢物，會繼續監察，若發現有違反相關環保法例，定必適當執法。

涉事魚塘位於元朗山貝村，該處一直是填塘黑點，2008年已見非法傾倒，長春社去年6月便發現山貝村祠堂對出魚塘被填了約2500平方米。長春社公共事務經理吳希文表示，去年11月再發現另一魚塘疑有填土迹象；今年1月發現該魚塘連同旁邊另一更大魚塘被抽乾水，露出塘底，未能確定是填塘還是排水「曬塘」；他本月上旬再到上址，發現兩魚塘分別被「劏」成2個及3個，除擴闊原來塘壆，用來分割魚塘的3條塘壆為後來興建。

本報記者日前到現場，發現魚塘周圍有數部挖泥車，部分塘壆闊6至7米，足以雙線行車；部分塘壆旁邊搭了竹棚，土地亦有被開墾迹象，種了農作物；其中一個魚塘旁有個石躉，貼上「私人魚塘 嚴禁釣魚及網魚」告示。

吳希文說山貝村魚塘在南生圍南面，是整個生態系統不可分割部分，每年冬季是不少候鳥的棲息地，包括黑臉琵鷺及鸕鶿；涉事兩個魚塘與南生圍最近只有30米，僅隔一條山貝河，但河道以北的南生圍被劃為濕地保育區，以南則劃為濕地緩衝區，兩者同具高生態價值。

魚塘劃鄉村式發展促糾正

環團：勿為鬆綁建樓傾斜

吳續說，山貝村一帶魚塘被劃為鄉村式發展，明顯是誤判，為持有土地業權者帶來錯誤期望，當地多年來更成為非法傾倒的黑點。他又稱，整個濕地緩衝區內的魚塘都較零碎，面積較大的魚塘不多，山貝村擁有緩衝區內最大片魚塘，認為政府檢討濕地緩衝區規劃指引時，「唔好為了鬆綁起樓，對於當年誤判亦應一併處理，咁大片魚塘，點會劃為鄉村式發展？政府應主動改劃用途，以對應魚塘本身功能」；又認為政府亦可透過收地，避免魚塘不斷被蠶食及破壞。

（城市保育）