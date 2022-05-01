染疫者一聲普通話「謝謝」 融化粵援兵

粵語不流利 港人刻意慢說遷就

劉俊艷表示，本港一度有大量染疫者，作為醫護希望盡力治理每個病人，3月初報名參加援港醫護隊，約一周後踏上旅途。問到家人是否支持她，她笑稱出發前兩天才通知在湛江的家人，及後收到數封電子紅包；在廣州讀書及工作的她不常在家人身邊，留港期間雖想念家人但已習慣，自己幾乎每日都會與家人視像通話排解思念。

疫情期間有大量長者染疫，劉俊艷說，亞博館患者年齡比其想像中大，不乏患長期病或不能自理的老人家，需花更多時間、心思照料，醫生亦會針對有需要長者處方中藥。劉粵語不太流利，在館內工作約一個月內，曾見市民為照顧她刻意慢慢說話，亦有人主動以普通話道謝，每次遇到這些時刻，都讓她倍感親切與溫暖。

與港同工融洽 佩服他們非常辛苦

被問與本地醫護分工，她說兩地人員工作相若，但簽署入院證明書等文件、與病人家屬講解情况則由香港醫護負責，她認為安排合理。她補充，自己與香港醫護工作融洽，一旦有不明白的地方，對方亦會熱情解答；她曾在下班後與香港護士聊天，在對話間得悉本港醫護工作非常辛苦，「其實我非常佩服他們」，可惜自己「有點社恐」，沒與本港醫護成為朋友。

酒店閉環 平台放風聊天隔1.5米

為降傳播風險，內地援港團隊閉環式管理，只能在酒店與亞博兩處活動，每天乘專車回酒店就回房休息，同一安排持續個多月，被問到會否感到苦悶時，劉俊艷稱閒時會在酒店開放的平台位置「放風散心」，亦會與其他醫護相隔1.5米聊天。

特首林鄭月娥早前稱，住院患者已大幅減少，援港醫療人員分批返回內地。首批離港醫護已在上周四（28日）出發，劉俊艷是其中一人。來港43日終北歸，雖仍要隔離一段時間，她已想好恢復自由後要「吃好吃的」，並好好休息。

明報記者