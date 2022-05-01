殺女友案拘3同住友 涉在場知而不報

或運屍前一日遇害 疑遭棍擊

元朗警區助理指揮官（刑事）警司林慶璋昨稱，初步調查相信，女死者遇害地點為死者及疑犯同住的村屋單位，該處距離疑犯被發現的位置約500米。警方調查發現，單位為另有3人同住，3人在案發時亦在場，警方昨早以「阻止合法埋葬屍體」拘捕3人。

昨日被捕的3人分別為31歲姓蔡男運輸工人、其28歲姓鄭無業妻子，以及27歲姓陳男侍應。3人與死者及疑犯為朋友關係，一同租用案發現場的700平方呎、三房一廳單位，疑犯和死者同住一房，一對夫婦同住一房，陳姓男子獨住一房。警方在單位內發現血迹，檢獲不同物品，但仍有待驗屍確認兇器，林慶璋表示檢獲物件不便透露。

腿有腐液灼痕 查企圖溶屍

警方於前日早上6時許接獲報案，在元朗洪水橋田廈路發現有男子以板車推着一具以被包裹的人形物體，警員到場後發現被被鋪包裹的女子已經死亡，遂以謀殺罪名拘捕該男子。根據初步檢查，女子屍體發脹，身穿的灰色上衣及黑色長褲染有血漬，頭部被人以保鮮紙包裹，肩膊以下位置、雙手及雙腳均被人用透明膠紙綑綁，後腦位置有血漬及約1厘米傷口，面部、手部和左肩膊有瘀傷，雙腿有懷疑被腐蝕性液體灼傷的長條形傷痕，死因仍有待驗屍確認。被問及被捕人是否欲以腐蝕性液體溶屍，林慶璋稱是調查方向之一。

涉謀殺被捕的男子姓吳，25歲 ，報稱無業；女死者姓葉，30歲，兩人為情侶。警方表示，將會調查被捕人及死者關係、犯案動機、有否出現糾紛衝突、身體及精神狀態，以及案件有否其他同黨。

涉案的元朗富安花苑，昨日仍有警員在內調查。