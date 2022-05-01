余英時「最後訪問」下集：港青不愛中共 非不愛國

余英時前年中於國安法生效後，曾接受某香港傳媒訪問，當時訪問未刊出，輾轉收錄於余英時時評集，今日在台灣《自由時報》連載。

訪問中余被問及香港年輕人為何不再「愛國」，余稱斷定港青不再愛國一說「完全錯誤」。他提醒，香港當局倡導的「愛國」是「愛中共政權」，和歷史上相傳不斷的「中國」完全是不同對象。

前景不樂觀 惟「今國際形勢是爭民主良機」

至於香港獨特地位在中美格局及北京加強管治下會否消失，余英時重申，北京制訂國安法、直接干預香港管治，對香港原有獨立自主地位當然有重大負面影響，香港前景很不樂觀。但他不相信中共如意算盤能順利展開，一是香港開埠以來早就發展出一套自由社會結構和生活方式，1949年後大批內地人在港尋求生存的自由，強化香港這一社會結構；二是香港居民和大陸人不同，一直生活在一種自由文化中，為保衛自由不惜進行激烈而長期的反抗。

余英時說香港爭取民主當然很困難，但並非不可能。他指出，香港民主運動引發大陸黨內外強烈民主要求，兩者互相刺激，包括現已移居美國的中央黨校教授蔡霞批評中共強推國安法、清華大學教授許章潤批評國家主席習近平取消國家主席任期制等。一向批評中共的余續說，中共處理疫情加上與其他極權或專制國家聯手等，引起國際社會重視，「國際形勢對今天香港爭民主也是最有利的時機」。

稱港英政府不干預歷史課本 只發指引

作為史學家，余英時被問及港英時代會如何處理歷史議題，對於歷史教育例如教學方法、教科書的編寫等會否主動干預，他說據他所知，港英時代的教育司署僅提供歷史教科書的指引，但決不干涉編寫內容，故像鴉片戰爭這樣敏感的題目，教育司署中人也完全不干預。

余英時去年8月1日於美國普林斯頓的家中逝世，享年91歲。他曾任香港新亞書院校長兼香港中文大學副校長。本報曾向據報余英時逝世前最後接觸的中大前校長金耀基查詢余對國安法後香港局勢看法，金說不能揣測余的想法，余未有與他談及此問題。