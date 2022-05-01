稱自治權繫於國民認同 曾鈺成：短期難說服中央

引述夏寶龍鄧小平 「愛國」詮釋因時而變

曾鈺成和運輸及房屋局前局長張炳良昨出席由科技大學和教育大學舉辦的視像研討會，探討本港多年來身分認同的轉變。其中曾鈺成談及，愛國在不同時期詮釋各異，他引用港澳辦主任夏寶龍去年說法，稱愛國就是對中華人民共和國的愛，憲法第一條規定社會主義制度是國家基本制度，維護憲法賦予的制度，是包括港人在內全體中國人的共同責任和義務。他說，相反地前國家領導人鄧小平提及，愛國是要求港人愛祖國和香港，及不損害本港繁榮穩定，不等於要求港人支持內地的社會主義制度，換言之夏寶龍說法正是推翻鄧小平說法。

指分離主義始於佔中 不滿港府變不滿中央

被問及為何2019年反修例運動時社會湧現本土主義和分離主義，曾鈺成認為，過往港人最多只是不滿意特區政府表現，甚少會反對中央政府，直至2014年佔領中環，少數年輕人將不滿政策的憤怒同時歸咎中央政府，坊間提出「如果將香港分割出中國會否變好」的想法，分離主義開始湧現。

張炳良：反修例後中央始規管港人忠誠

張炳良認為，身分認同政治在反修例運動期間成為焦點，部分人基於對現况不滿，提出香港獨立建國的想法。他又稱，當局推行德育及國民教育科的其中一個原因，正是香港回歸祖國多年仍「人心未回歸」引致，期望藉此增強年輕人對國家歸屬感。他又稱反修例事件後中央認為需同時規管港人對國家的忠誠度。