昨起堂食要打兩針 業界憂客不知要求

食肆料疫苗通收緊減堂食意欲

銅鑼灣登龍街食肆昨午近2時未見滿座，有車仔麵店設不足10張枱，一半空桌。職員鍾女士表示，生意較上個周末稍跌，憂下月底疫苗通第三階段實施，生意額會進一步下跌，惟「冇得驚㗎，要睇啲客嚟唔嚟」。鄰近拉麵店職員說，昨雖是姜濤生日，但「旺丁不旺財」，生意只較上周末增少於一成，認為疫苗通新要求減低市民堂食意欲，預料「過兩日冇咗『姜糖』又會少人番」。在甜品店外排隊的市民張小姐說，不清楚疫苗通第二階段要求，但對早於今年2月打第三針的她來說則沒有影響。

黃傑龍憂客「排完隊先知唔入得」

黃傑龍說，餐飲處所用的「驗證二維碼掃描器」能自動識別食客的疫苗通或康復證明，毋須靠職員判斷是否符合條件，故業界執行新要求沒有困難。但他認同疫苗通接種要求複雜，市民未必清楚是否符合條件，憂有人「訂咗枱、排完隊先知唔入得」。他相信現時大部分人已打兩針，新要求影響不大，而第三階段則有待觀察。

劉澤星昨在商台《政經星期六》表示，長假期後學校恢復面授課堂，疫情暫未見升勢，估計因社交距離措施有助減少感染、近120萬人曾染疫及不少市民已接種疫苗，為港建立了短暫的免疫屏障，「加埋令我哋暫時有鬆一口氣的機會」。他說，年滿12歲市民第三針接種率仍未夠五成；安老院舍近七成半院友已打首針，惟不足一成院友打了第三針，要進一步推高接種率。據政府數據，截至昨晚8時，3歲或以上第二針接種率為84.3%，12歲或以上第三針接種率為47.3%。

（新冠疫情）