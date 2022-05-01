保就業兩日收10萬申請 創新辦：符預期

何佩玲昨在港台《星期六問責》稱，首日接獲4.9萬名僱主申請，當中逾八成兩年前曾申請，自僱者則有約3.8萬宗，反應符合預期。她說，保就業未開始申請時，熱線中心每日接約1萬宗查詢，昨開放申請後單日查詢增至近8萬宗，已加派近一倍人手處理。

單日接8萬查詢 人手倍增

保就業申請條件之一為僱員要有強積金戶口。有聽眾致電節目稱，65歲以上僱員的強積金戶口因已取出供款而被取消，故僱主無法將他計算在保就業工資補貼範圍內。何解釋，強積金戶口為可靠的第三方資料，將保就業與強積金掛鈎可加快批核；對於有指不少長者無從開強積金戶口致無法受惠，何引數據稱，兩年前65歲以上強積金戶口有6萬個，至今增至13萬，而統計處數據指全港約有12.6萬名65歲以上僱員，認為實際情况「應無大家諗咁差」。

另外，何說有僱主誤以為如現時僱員人數較兩年前申請「2020保就業」時減少，今輪沿用舊紀錄申請會被罰款，她澄清相關紀錄只供當局計算補貼名額和金額上限，只要僱主有按獲批補貼每月聘用足夠僱員，不會被罰。

長者缺強積金戶口無法受惠

羅致光：重開戶口不麻煩

​​羅致光昨在商台《政經星期六》稱，每月公布的失業率為過去3個月平均數，現時5%失業率為1至3月數字；下月則公布2至4月數字，2月情况較差，故料下月公布失業率續升。他強調單看3月情况比2月好轉，相信至6月公布的3至5月失業率，幾可肯定「99%會有改善」。

至於強積金與保就業掛鈎問題，羅在節目後回應傳媒提問稱，強積金可自願供款，法律沒限制不可再供款，重開強積金戶口亦非麻煩事，只要僱主有為65歲以上僱員供強積金，保就業便可保「人頭」，認為計劃已照顧長者。

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