疫下無償加班 尼裔工自購清潔用品「貼錢打工」

職員：平日畀你早走，有無扣錢？

May原於職工盟工作，該會去年10月解散後，她到尖沙嘴某大型商場任兼職清潔工，月薪4500元，每周工作6天，每日2.5小時。前線清潔工容易染疫，她說有組員確診時，一度只有4人上班，她經常被要求加班及在例假「頂更」，惟沒有「補水」。她說曾手持糧單向公司查詢，職員回應：「平日畀你早走，有冇扣錢？」她又曾向公司請一日事假，對方拒絕：「無啊，你一係辭職啦。」

根據May的合約，當中列明每日工作2.5小時，以每周工作6日計算，即每周工時15小時。根據《僱傭條例》，僱員連續受僱於同一僱主4周或以上，每周最少工作18小時，合約方屬「418」連續合約，才可享有法定假期、有薪年假及疾病津貼等權益。

索清潔工具 「唔鍾意唔好做」

May又稱，公司未有提供手套及消毒清潔劑等基本用具，只獲發曾使用多次的地拖及毛巾，及每周一個口罩，她質疑「疫情下唔係更應該乾淨咩？」她向公司要求提供清潔工具，對方回應「你喺屋企攞咪乾淨啲囉」、「唔鍾意就唔好做」，並着她用清水清潔。

「呢度係咁㗎啦。」同事大多對情况噤聲，稱「費事問，自己買」。她再向公司查詢，結果對方給了她一對手套，附以數句粗言穢語。May自言現時只用清水或個別店家提供的清潔用品，並自行買廉價手套。另外，公司要求工友每周做一次新冠病毒快速測試，但一直未有提供檢測包。

要求員工每周一檢 未給快測包

May批評公司支援差劣，亦不想再與職員溝通。她說自己每月交租8500元，其「夾租」的友人自第五波疫情失業，May只好繼續捱，並動用積蓄付屋租。她希望盡快覓得長工，嘆說：「（積蓄）就快無晒啦，點樣辛苦做，做埋都係畀番老細。」

（新冠疫情）