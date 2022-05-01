食環外判商不認隔離令 工人扣薪8000 修例「守疫令當病假」未通過 料最快6月

明報記者 沈彥恒

2月中染疫 3月修指引應納隔離令

勞工處2月發出《與2019冠狀病毒病有關僱主和僱員的責任及權利》，指僱員染疫如出示醫生紙，可放取病假；至3月11日更新指引，指僱主應接納衛生署發出的隔離令，毋須再要求僱員提交醫生紙。政府早前提出《2022年僱傭（修訂）條例草案》（草案），訂明僱員因遵守防疫規定，例如檢疫令或隔離令，缺勤期間可視為《僱傭條例》下的病假日，惟修訂由2月提出至今仍未通過。

確診後遭夫拒返家 寄住教會宿舍

泰裔女工曾麗（Sirilux）來港近4年，日打兩份工，每日工作20小時，每周工作6天。去年11月她加入莊臣，於深水埗任職食環署外判街道清潔工，由每日零時工作至清晨6時，月薪11,935元，儲有8天有薪病假。今年2月19日她快測陽性，被僱主要求回家，她隨即致電丈夫，豈料被拒回家。她憶述當日天氣轉涼下細雨，在街上遊盪街倍感無助，最終寄住在教會團體的陽性患者宿舍中。

她其後將快測陽性結果上報衛生署，獲發隔離令，其間一度復陽，最終康復，在公司要求下，她於3月12日復工。曾麗其後接過糧單，發現停工期間被扣薪近8000元，其中由2月19至28日被扣2983.7元，3月1至11日再被扣4986元。

她向本報提供一段錄音，當中有人向她說不接受隔離令，「公司一定係病假要有病假紙」、「你𠵱家病好咗啦嘛，初頭有問題睇醫生，可能醫生都開到畀你」。她曾多次致電政府指定診所，一直未能接通，遂向工會求助。她現寄住朋友家，並計劃離婚。本報4月7日就事件向莊臣查詢，至截稿前未獲回覆。

清潔服務業職工會總幹事杜振豪批評有關僱主做法無良及不近人情，政府應履行政策責任，同時監察外判商。他說，清潔工友因染疫被扣薪屢見不鮮，分別在於「扣多定扣少」，有工友因一直未能討回薪金而無奈作罷。他說食環署作為大判，有權選擇外判商，應以此確保外判商遵從政府指引。杜亦質疑立法會遲遲未通過修例，目前疫情已趨緩和，市民對條例需求亦相對減少，建議政府向受疫情影響清潔工發放一筆過補助。

工會批食環未確保外判商遵指引

相關草案現時仍在立法會法案委員會審議，委員會主席容海恩稱「審議進度正常」，其間亦有再與勞工處開會，期望本月10日再開會時可完成審議，再提交大會，6月通過法例，惟法例沒有追溯期。勞工處表示正全力配合，並期望立法會盡快完成審議工作。

泰國移工工會主席博嘉聲（Phobsuk Gasing）表示，現有20多個類似被扣薪個案，惟工友不諳中英語，求助無門。她呼籲市民棄置口罩及快測包前要包好，可幫忙減低工友染疫風險。

勞處：隔離令資料與醫生紙類同

勞工處回覆本報稱，衛生署隔離令列明染疫者的資料及因隔離而不能工作的時期，資料與醫生證明書類同，僱主應接納作病假證明。處方指出，僱員如非因工確診或患其他疾病，僱主須向符合資格的僱員支付疾病津貼，否則可被檢控，最高罰款5萬元。

食環署回應稱，一向關注外判商工作表現及保障外判服務合約工人的權益。署方會核對及實施審計稽核，抽查外判商支付工人的每月工資報表、員工出勤紀錄、自動轉帳支付工資紀錄及強積金供款紀錄，亦會檢視工人的標準僱傭合約。當署方接獲投訴會跟進調查，如有需要會交相關部門跟進。

（新冠疫情）