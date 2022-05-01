「姜濤誕」人潮湧銅鑼灣 警無票控犯聚

歌迷：興奮程度足蓋染疫憂慮

記者昨早10時許到崇光百貨一帶，陸續有「姜糖」（姜濤歌迷別名）帶同姜濤布偶及海報等到場與廣告牌合照。正午12時後，崇光百貨外人流漸增，警員設揚聲器廣播，提醒市民不要多於4人的聚集。昨午約12時半，「姜濤號」頭班車及另一輛開篷電車駛至崇光百貨外燈位，至少300名「姜糖」在兩旁迎接，高呼「姜濤生日快樂」，場面鼎盛。當交通燈轉成綠色，「姜濤號」開出，旁邊巴士和私家車未有開車，歌迷盡情打卡。

「姜濤號」下午約3時許再東行駛經百德新街站，逾50人擠在車站，人龍延至相連的安全島，數人更走出馬路與車頭合照，數名警員即上前着他們返回行人路。

歌迷後援會亦在皇室堡設「限定店」及大型裝置，昨早11時許逾200名歌迷在商場排隊入場拍照，人龍一度排出記利佐治街。有後援會成員在街上派應援物，吸引數十人包圍索取，其間兩名持「限聚令」告票的警員到場，提醒成員不要引起聚集，未幾再有一隊軍裝警抵埗，歌迷被警告後陸續散去。

獲告知免費原因 電車客道賀

「姜糖」為賀姜濤生日，昨贊助免費乘電車，80歲王婆婆稱不清楚免費原因，但記者解釋後，即興奮說「我識姜濤！」又祝願姜濤生日快樂。歌迷李小姐昨早11時到銅鑼灣，至下午近4時仍在「打卡」，她說對偶像生日非常開心，很久未見過市面如此熱鬧，興奮程度足以掩蓋對染疫的擔憂。

另一名歌迷Candy說，後援會曾告知接獲警方「提醒」，籲昨日避免聚集，故會盡量和他人隔開。有不願具名的後援會成員稱擔心被發告票，不希望在「開心日子」有不愉快事情。

警方回覆，昨於銅鑼灣一帶進行防疫行動，提醒市民避免群組聚集等，其間沒就「限聚令」票控。

（新冠疫情）