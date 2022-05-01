認今波轉身慢 羅致光：研盡早搬走染疫院友

月底交法案 修訂院舍人均面積

羅致光回想第三、四波疫情高峰時僅百多宗個案，沒想過第五波單日個案達約7萬宗。他憶述2月中疫情嚴峻、天氣寒冷，但醫院急症室外前所未見地擺滿帳篷，局方「去到嗰刻先諗到」，原來院舍長者確診後「醫院會接唔到，急症室都入唔到」，當時局方已想辦法接回長者，確保有適當照顧，惟當時有一至兩成院舍人手確診或要檢疫，加上院舍人手短缺，結果很多染疫長者留在院舍。

見擺滿帳篷「先諗到醫院會接唔到長者」

羅又稱當時院舍物資非常缺乏，唯有盡快起動暫託中心，惟中心亦缺物資及人手。他承認，當局事前沒思考過人手問題，院舍長者染疫理應送院，密切接觸者則送亞博檢疫，但當時沒法做到，形容安排為慘痛經歷，局方「學到好多嘢」。

（新冠疫情）