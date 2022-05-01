認今波轉身慢 羅致光：研盡早搬走染疫院友

【明報專訊】安老院舍在本港第五波新冠疫情成重災區，勞工及福利局長羅致光昨在商台《政經星期六》承認，政府在今波疫情急劇轉變下「轉身」不夠快，致染疫院友未能送院、密切接觸者未送亞博檢疫，當局已從慘痛經歷「學到好多嘢」，正檢討如何應對可能出現的第六波，日後不論院舍設備多好，確診個案亦不應留在院舍，未來將集中研究如何盡早將確診院友搬離院舍。他稱政府計劃5月底向立法會提交法案，修訂院舍人均面積最低要求。
月底交法案 修訂院舍人均面積
羅致光回想第三、四波疫情高峰時僅百多宗個案，沒想過第五波單日個案達約7萬宗。他憶述2月中疫情嚴峻、天氣寒冷，但醫院急症室外前所未見地擺滿帳篷，局方「去到嗰刻先諗到」，原來院舍長者確診後「醫院會接唔到，急症室都入唔到」，當時局方已想辦法接回長者，確保有適當照顧，惟當時有一至兩成院舍人手確診或要檢疫，加上院舍人手短缺，結果很多染疫長者留在院舍。
見擺滿帳篷「先諗到醫院會接唔到長者」
羅又稱當時院舍物資非常缺乏，唯有盡快起動暫託中心，惟中心亦缺物資及人手。他承認，當局事前沒思考過人手問題，院舍長者染疫理應送院，密切接觸者則送亞博檢疫，但當時沒法做到，形容安排為慘痛經歷，局方「學到好多嘢」。
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