輸入11宗新Omicron亞系 涉3變種 張竹君：部分傳染力或較高 嚴重程度未有異

衛生防護中心昨錄得363宗陽性個案，當中有25宗是輸入個案，中心在早前已驗出陽性的11宗個案中，發現帶有非本地流行的Omicron亞系，包括早前從尼泊爾抵港的患者，該患者完成7日酒店檢疫，在抵港第12日驗出陽性，中心最新發現其樣本屬BA.2.10。該患者2月曾在尼泊爾確診，當時Ct值（病毒數值）逾30，抵港12日時驗出Ct值介乎19至27。被問患者是較早前感染還是新感染，張竹君昨稱其Ct值逾20，可能是早前感染，也可能是潛伏期較長，但因沒之前病歷，難以判斷。

另外10宗個案中，5宗驗出BA.2.12，其中兩宗來自歐洲，一宗來自美國，一宗來自歐洲，一宗來自印度；另有5宗驗出BA.2.12.1，其中4宗從美國經日本抵港，一宗由新加坡抵港。上述10宗之中，有7宗在入境時發現，3宗在檢疫酒店發現。

許樹昌：港人多已打針 風險未必高

張竹君引述世衛資料稱，本港新出現的BA.2.12和BA.2.12.1，可能與BA.4和BA.5相似，傳染性和入院率或較高，但暫未見嚴重性和死亡率與之前的變種有明顯分別，至於對已打針或曾感染者的「免疫逃逸」則暫未有資料。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，BA.2.12和BA.2.12.1在美國較多，其嚴重性沒增加，傳播力或與BA.2差不多，疫苗對其效力則未有數據，他估計與BA.2應不會差很遠，且不同變種對T細胞的保護作用影響應不大。至於BA.2.10，許說個案更少，主要在印度等地發現，暫不清楚其病情和嚴重性。他認為，本港社區發現的BA.2.10個案Ct值若為19至27，應仍有傳染性，但本港已有不少人感染BA.2或已打針，且有戴口罩，料個案未必會帶來風險。

潘烈文：下一種變異株未必較弱

此外，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒昨在香港青年科學院的網絡研討會表示，第五波疫情有多種病毒株，其中葵涌邨衍生的為BA.2.2。他說，Omicron有75個分支，現時較值得關注的是BA.4和BA.5，帶L452R突變，但單一突變對疫苗有效性未必有影響。

同場的港大醫學院公共衛生學院教授潘烈文稱，不知病毒變種到何時，長遠而言會愈變愈輕微，但短期內病毒毒性仍可能有波動，下一種變異株未必一定比現時的變異株更輕微。

明報記者

（新冠疫情）

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