【Emily】李家超政綱 「我」少過林鄭150次

薄過林鄭CY 未提人權民主

李家超嘅政綱有約9100字，共32頁，提出4個綱領。Emily盤點咗三屆候選人政綱嘅關鍵字（見表），喺政策上，李家超提出「發展」次數最多，有81次，但仍然唔及林鄭月娥同梁振英。佢嘅施政方向提出「以結果為目標」，但喺政綱只談及訂立關鍵績效指標，「指標」出現次數亦唔及梁振英。而警隊出身嘅李家超，政綱未曾提及「國家安全」四字。

至於價值同其他用字，佢亦未提及「人權」、「民主」，反而「法治」提及次數較前兩屆多。多次強調建立「我和我們」文化嘅佢，提及「團結」11次，提及「我」則遠比林鄭月娥嘅173次為少。

蔡子強話，觀乎噚日媒體以「解決跨代貧窮試驗計劃」等作為政綱亮點，話呢啲政策換轉喺施政報告，只會係較「濕碎」項目，而正常嘅選舉，候選人唔想向對手示弱，一定唔會咁樣提政綱。不過，蔡子強認為，咁或者反映李家超唔想寫得太詳細，為日後訂立工作指標留有彈性。