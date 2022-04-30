埋線打溶脂針 女子投訴臉凹毁容 涉事醫生：不會8月仍凹 美容院：對指控保法律權利

民主黨醫療政策發言人袁海文稱，S小姐獲友人即「妍肌攻管」負責人介紹，去年5月以「友情價」1.3萬元買眼部及埋線療程。S小姐於療程後即見右邊面突出，醫生為兩邊面各多埋一條線，但沒成效，稱要消腫後再跟進；S小姐6月底到美容院接受眼療程時，獲建議注射「溶脂針」。

事主現抑鬱 已向醫委會投訴索償

S小姐表示，去年7月12日再花1900元接受溶脂療程，醫生在右臉注射3針，但臉部仍不對稱。她稱美容院9月底安排另一醫生埋線修補，「大細面」一度改善，半年後今年3月右臉明顯凹陷，她認為凹陷與注射溶脂針位置相符。她又稱，向整形外科醫生求醫時，獲告知臉頰萎縮主因為注射溶脂針，已無法完全復元，她現有抑鬱，需服安眠藥、穩定劑方能入睡。

袁海文說，S小姐已向醫委會投訴及申請消費訴訟基金，就療程費、事後醫療開支及精神損害索償，正積極考慮訴訟。

涉事醫生稱「已settle」 感恐嚇已報警

涉事醫生鄧昌宇稱，埋線反應因人而異，但面部即時突出屬「不正路」，由於事主當時嘴角脂肪稍微不平整，已為她在相關位置注射溶脂針，面部亦有改善，事件已「settle（處理）好」，「有人攞起已settle好嘅事索償」，覺得受恐嚇及不安，1月已報警及向醫委會備案。

袁海文促政府盡快有效監管醫學美容。《私營醫療機構條例》分階段實施以規管私家醫院、日間醫療中心及診所，當中私家醫院牌照及首批日間醫療中心牌照已於2021年1月1日生效，但診所牌照申請尚未公布日期，衛生署昨稱稍後公布。袁認為，早日公布措施或能避免市民被誇大字眼的醫美廣告誤導，另提醒消費者購買療程前要了解副作用。

消委會覆稱，基於私隱，不便透露個別消費者訴訟基金個案。該會一向高度關注醫學美容所涉風險，若療程出問題，可能造成長遠及難以撫平身心創傷，2016年已提出本港沒規管醫療美容，建議以法例確定「醫療美容」元素，引進牌照制度等。