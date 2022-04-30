官拒納認罪答辯 播Omicron兩空少8月審

兩名被告依次為黃昱龍（45歲，馬來西亞籍）及劉諾宏（44歲，中國籍），均報稱無業，續准保釋候訊。

辯方大律師James McGowan原在求情指出，兩被告對事件感抱歉，二人「真誠相信」隔離期間外出所做的行為為法例中獲豁免的「必要活動」，即使做出亦無違例。嚴官聞言後關注法庭能否在這情况下接納二人的認罪答辯，並兩度休庭讓律政司索取指示。嚴官最終認為，此或構成抗辯理由，案件必須審訊。

「真誠相信」沒違例 官：或成抗辯理由

首項控罪指稱，首被告黃昱龍被指2021年12月25日作為一個須遵照醫學監察規定的人，沒遵照衛生主任在日期為12月24日的醫學監察通知書所指明的條件，即根據政務司長所指明豁免條件而進行自我隔離。

另兩項相同控罪指控的次被告，分別於同年12月25及27日作為一個須遵照醫學監察規定的人，沒有遵照衛生主任在日期為12月25日的醫學監察通知書所指明的條件，即根據政務司長所指明豁免條件而進行自我隔離。

【案件編號：ESCC 288/22】

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