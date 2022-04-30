客機機組檢疫減至3日 貨機豁免 工會料更多人重投工作

本地航空公司執勤須3針

本港昨染疫數字續回落，增366宗陽性個案，包括196宗核酸檢測陽性及170宗快速測試呈報個案。

機組人員入境限制明日起放寬，駐港客機機組人員抵港後，7日酒店檢疫減至3日；駐港貨機機組人員抵港後免檢疫，但要在機場「檢測待行」，核酸檢測陰性才可離開。所有駐港機組人員都要自我醫學監測，接受多次核酸檢測，以及每日做快速測試等。此外，明起所有由本地航空公司營運的往來本港航班，均須由已打3針機組人員營運。

政府發言人表示，機組人員若違規，其指定身分將取消，航空公司需負責監察其機組人員的行蹤紀錄並定期查核。發言人又稱，新安排將為本港航空、貿易和物流業等提供所需運作空間，呼籲航空業界繼續外防輸入，並保持香港國際航空樞紐地位。

國泰表示，所有值勤機組人員已打3針，因應多項調整，努力恢復更多航班。

國泰航空公司本地職員工會主席黃硯灝稱，過去一段時間部分機組人員以自願形式連續工作一段長時間、接受檢疫再返社區，但部分員工因家庭等未必願接受安排，政府調整措施後業界將有更多彈性，相信會有更多人手可工作。本報曾報道，若檢疫減至3天，國泰可取消自願返工，要求所有機組人員用4天完成一程長途航程後，回港隔離3天才放假。

對全球外遊警示取消

此外，政府自2020年3月因全球疫情而對所有海外國家或屬地發出紅色外遊警示，政府昨稱，考慮到全球疫情主要由Omicron引致，與香港有密切往來的國家或屬地疫情水平已大致呈下降趨勢，港人如要回港必須完成疫苗接種，相對而言到海外地區的風險已較低，明起取消對所有海外國家或屬地就疫情發出的外遊警示。另外，檢疫酒店增供應，5月初起9間社區隔離設施酒店會轉為入境者指定檢疫酒店，提供4000間房。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨被問現去旅行風險時表示，世界上其他地方疫情仍較多，本港近日疫情「低番少少」，市民仍應盡量避免非必要旅行。

（新冠疫情）