查逸超任中大校董會主席 劉國勳：需修補中大立會關係

中大周三（27日）公布校長段崇智獲續任3年，校董會3名立法會議員包括張宇人、麥美娟和劉國勳均投反對票。劉國勳昨接受本報查詢表示，查逸超一直在校董會，亦有參與通過段崇智續任的會議，不明白為何在有新主席的情况下，當日要急於為明年底才約滿的校長續約，他認為未來查逸超需要交代。劉國勳又說期望查有擔當，但稱「似乎未如期望」。

中大發聲明表示，歡迎查逸超獲委任為新一任大學校董會主席。查逸超在聲明中，很榮幸在中大的歷史性重要時刻獲委任為校董會主席；段崇智亦在聲明中表示，歡迎查逸超出任校董會主席，稱查在高等教育界有豐富的領導經驗，期待與查攜手推動中大發展。教育局亦歡迎委任，稱查逸超一直致力公共服務，是傑出的社會領袖，在高等教育界亦有豐富經驗。

查逸超是福田集團控股有限公司資深顧問，加入該集團前，曾任美國西北大學全職管理人員及大學教授；現為美國西北大學榮休教授及香港大學牙醫學院榮譽臨牀教授。他曾任理大校董會成員及科大校董會副主席，去年11月獲委任為中大校董會成員。