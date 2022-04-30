八旬英籍醫生涉非禮家傭上訴得直 發還重審

上訴人Brian Drew Apthorp（83歲，圖）被指於2018年11月至2019年4月間犯案。判辭指出，事主X（30歲）自2018年9月5日起受聘於上訴人，職責包括為全裸的上訴人按摩，上訴人曾在按摩時要求X揑他的乳頭及為他手淫。X趁上訴人離港，向家傭匡扶中心求助，其後辭職。

指原審拒重召事主盤問不公

上訴人在原審首兩天沒有律師代表，他選擇不作供、不傳召證人，並親自盤問X，而在盤問階段過後，上訴人成功聘請律師代表他，律師向法庭申請重召X盤問，原審裁判官鄧少雄認為已給予足夠盤問時間而拒絕。

判辭認為，法庭裁決非禮案時，很大程度取決於事主的可信度。本案上訴人不否認曾着X為他按摩，並指因健康問題，他需要X在其陰莖上塗藥膏，加上X曾向上訴人索償，案件背景相當複雜。

此外，上訴人患早期失智症，從謄本可見，他顯然沒能力盤問X，原審裁判官理應批准重召X，而本案亦有疑團未處理，包括X為何未有及早投訴等，法官故此認為定罪並不穩妥。

【案件編號：HCMA 359/21】