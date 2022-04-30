青年涉殺女友 板車運屍露腳就擒 同屠房工作相戀同居 死者頭傷屍脹

如何行兇及動機待查

被捕男子吳×聲，25歲；女死者葉芷清，30歲，身形肥胖。兩人同在屠房工作，因而認識，其後發展成為情侶，在田廈路新生村富安花苑租住單位同居，兩人並沒有家庭暴力紀錄。

目擊者指疑犯推唔郁 事敗沒逃

昨日清晨6時，目擊者應女士與丈夫在田廈路跑步，其間發現一名男子用板車拖住大型物件。應女士形容當時男子「好吃力，推唔郁，停低咗」，整理後改為拖行，「行兩步，啲腳跌咗出嚟，吓，人嚟㗎喎」，男子匆忙把腳塞回去，繼續拖行，她又見腳部跌出，並露出腹部，「個肚白白哋色並凸起」，立即叫丈夫報警。她說男子知道被人發現後表現平靜，「佢一路當我哋無到」，其間亦有人踏單車經過望着他，但男子繼續拖行，亦無打算逃走。

保鮮紙包頭綁手腳 用被包屍

警員接報後到場兜截，在田廈路70號一個油站對面截獲該名男子，在板車上發現一具女屍，屍體被一張被捲着，頭部被人以保鮮紙包裹，肩膊以下位置、雙手及雙腳均被人用透明膠紙綑綁，身穿灰色上衣及黑色長褲，衣服染有血漬，板車上另有一張椅子。救護員到場證實女子已死亡。警方經調查後列作謀殺案處理，當場拘捕涉案男子。應女士說，男子被鎖上手銬時表現合作，未有反抗。

警方其後封鎖現場調查，又架設帳篷遮蓋遺體，大批警員沿路搜尋證物，在附近單車徑發現血迹，且懷疑運屍途中疑犯會丟棄兇器等關鍵證物，遂將田廈路一帶多個垃圾站封鎖搜查。重案組探員其後到場調查，追查行兇動機。法醫到場為死者作初步檢驗，發現屍體發脹，後腦位置有血漬及約1厘米傷口，手部和左肩膊有瘀傷，雙腿有灼傷痕迹，死因仍待驗屍確認。

疑寓所行兇 搬屍500米

疑犯被捕後被扣押在警車上接受調查，警方又翻查附近一帶閉路電視，相信疑犯是從距離約500米的新生村富安花苑將屍體運出，懷疑為兇案第一現場，遂將屋苑各出入口封鎖，並召警犬協助搜索，至今日凌晨仍未解封。

從現場一間村屋多段閉路電視片段所見，疑犯初時推着板車運屍，其間疑因路面不平，轉為拖行。另有片段攝得疑犯體力不繼，停下休息近一分鐘，才再拖起屍體離去。