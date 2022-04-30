高級公務員送北大讀管理碩士 學者：利中央揀蟀

首班9月開 每年15人帶薪讀書

聶德權：具戰略重要性

公務員學院昨日以視像形式，與北京大學政府管理學院簽署協議，合作開辦公共管理碩士課程，出席者包括國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權。聶德權致辭時說，公務員團隊必須貫徹「愛國者治港」的管治精神，掌握國情，故加強公務員、特別是高級公務員對特區憲制秩序和國家發展的深入了解，是公務員培訓的重中之重。聶又稱，課程會為特區政府培養未來的公務員高層團隊，除了有助掌握公共管理的專業知識、提升相關技術及方法外，更重要是增強國家意識和戰略眼光，理解香港在國家體制中的地位和角色，有利落實好一國兩制。

蔡子強料助政策更符國情

港府表示有關課程的內容主要涵蓋公共管理與領導技巧、國家與特區事務、全球事務與治理，以及社會調查與社會實踐四大部分。學員要前赴內地不同地域與內地學者、官員加強交流。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，有關課程可助港府制訂政策時對國情具更深入了解，亦具「揀蟀」作用，他相信公務員如獲推薦上京，而在北大的表現令人滿意的話，將成為可踏上青雲路的「明日之星」。他相信課程包括對國情認識的培訓，亦包括黨的方針及戰略思維，料包括國家主席習近平思想。

工會支持 稱與送海外沒衝突

香港高級公務員協會主席李方冲表示支持計劃，認為可讓公務員認識更多內地事務。他說公務員培訓一直以來都有「保送」計劃，到內地則屬首次，過去即使到內地交流培訓亦只有3至4周。被問到日後公務員是否仍可被「保送」至外地著名大學，李方冲認為北大的碩士課程與外地的課程「似乎沒衝突」。

本報向公務員事務局查詢過去一年公務員往外地培訓的數字，獲局方回覆自2020年起受疫情影響，大部分境外培訓計劃因外遊限制等因素而未能成行。局方會密切留意疫情發展並持續評估同事的培訓需要，適時為同事安排合適的培訓機會，以提升工作能力。

翻查立法會2018年的文件，公務員事務局會資助高級公務員到著名院校如哈佛大學、牛津大學、倫敦大學和加州大學柏克萊分校修讀高級行政管理課程，為期一周至一年不等，並會安排高級公務員暫駐多個區域或國際組織。文件指每年約有60名公務員參加上述海外進修或暫駐計劃。根據公務員事務局政務主任招聘網頁，晉升至首長級的公務員可獲考慮給予全額資助的獎學金。