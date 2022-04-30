高級公務員送北大讀管理碩士 學者：利中央揀蟀

【明報專訊】具晉升潛質的高級公務員過去主要赴歐美知名大學進修或暫駐國際機構培訓，政府昨日公布，公務員學院將與北京大學政府管理學院合作，為香港高級公務員開辦公共管理碩士課程，每屆兩年，首年在北大全時間修業，據悉課程屬「帶薪讀書」，在北京時且包住宿。首屆課程將於今年9月開學，每年將安排約15名由部門提名、具晉升潛質的高級公務員參加。公務員事務局長聶德權指出，這個項目具戰略重要性，是培養香港特區未來公務員領導層的重點培訓項目。有學者認為課程可助北京「揀蟀」，令內地對於未來的高級公務員有更直接及親身了解。
首班9月開 每年15人帶薪讀書
聶德權：具戰略重要性
公務員學院昨日以視像形式，與北京大學政府管理學院簽署協議，合作開辦公共管理碩士課程，出席者包括國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權。聶德權致辭時說，公務員團隊必須貫徹「愛國者治港」的管治精神，掌握國情，故加強公務員、特別是高級公務員對特區憲制秩序和國家發展的深入了解，是公務員培訓的重中之重。聶又稱，課程會為特區政府培養未來的公務員高層團隊，除了有助掌握公共管理的專業知識、提升相關技術及方法外，更重要是增強國家意識和戰略眼光，理解香港在國家體制中的地位和角色，有利落實好一國兩制。
蔡子強料助政策更符國情
港府表示有關課程的內容主要涵蓋公共管理與領導技巧、國家與特區事務、全球事務與治理，以及社會調查與社會實踐四大部分。學員要前赴內地不同地域與內地學者、官員加強交流。
中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，有關課程可助港府制訂政策時對國情具更深入了解，亦具「揀蟀」作用，他相信公務員如獲推薦上京，而在北大的表現令人滿意的話，將成為可踏上青雲路的「明日之星」。他相信課程包括對國情認識的培訓，亦包括黨的方針及戰略思維，料包括國家主席習近平思想。
工會支持 稱與送海外沒衝突
香港高級公務員協會主席李方冲表示支持計劃，認為可讓公務員認識更多內地事務。他說公務員培訓一直以來都有「保送」計劃，到內地則屬首次，過去即使到內地交流培訓亦只有3至4周。被問到日後公務員是否仍可被「保送」至外地著名大學，李方冲認為北大的碩士課程與外地的課程「似乎沒衝突」。
本報向公務員事務局查詢過去一年公務員往外地培訓的數字，獲局方回覆自2020年起受疫情影響，大部分境外培訓計劃因外遊限制等因素而未能成行。局方會密切留意疫情發展並持續評估同事的培訓需要，適時為同事安排合適的培訓機會，以提升工作能力。
翻查立法會2018年的文件，公務員事務局會資助高級公務員到著名院校如哈佛大學、牛津大學、倫敦大學和加州大學柏克萊分校修讀高級行政管理課程，為期一周至一年不等，並會安排高級公務員暫駐多個區域或國際組織。文件指每年約有60名公務員參加上述海外進修或暫駐計劃。根據公務員事務局政務主任招聘網頁，晉升至首長級的公務員可獲考慮給予全額資助的獎學金。