陳弘毅：上訴有爭辯空間 戴啟思：失認罪減刑誘因

控方引用2005年英格蘭和威爾斯上訴法院「R v Jordan」案例，案中被告干犯管有火藥罪，最低刑罰為5年，該案裁定即使被告認罪獲扣減，刑期亦不能少於5年。控方認為國安法第21條「直接且清晰」訂明「情節嚴重」者囚5至10年，故本案被告呂世瑜應囚至少5年。胡官接納控方觀點，改判囚5年。

湯家驊：寫得清楚就無例外

陳弘毅回覆本報時表示，「英國的立法如何解釋，與國安法應如何解釋，情况不一樣」，認為本案若上訴至上訴庭，有關法律的解釋和應用問題仍有爭辯空間。資深大律師湯家驊相信，國安法為全國性法律，約束力自然高於其他本地法例，而國安法清楚說明相關罪行的最低刑期，「如果法例無寫清楚，法官可以酌情（量刑），但寫得清楚就無例外」。

本港現有刑事罪行大多列明「最高」而非「最低」刑罰。資深大律師戴啟思解釋，本港的普通法制度一般以被告刑責及案件背景裁定刑罰，「最低刑罰」並非不存在，但較為罕見。他亦憂慮在「最低刑罰」下，被告失去認罪減刑的誘因，而認罪者則「只能寄望法庭不會稱控罪情節嚴重」。

戴大為認為，被告在認罪前難判斷案情是否屬「情節嚴重」，變相難以評估應否認罪以換取減刑，此反映國安法條文的含糊之處，冀法院釐清。

（港區國安法）