被告認煽動分裂原減刑1/3 官納控方觀點改判 國安法設下限 男生囚3年8月變5年

辯方稱考慮上訴

被告呂世瑜（現年25歲）原被控無牌管有槍械、管有攻擊性武器、煽動他人分裂國家共3罪，他承認煽動他人分裂國家罪，其餘兩罪留法庭存檔。

辯方早前陳辭稱，國安法第21條訂明，煽動他人分裂國家罪行「情節嚴重」者須判處5至10年刑期，「情節較輕」者則須判囚少於5年。辯方認為Tg受眾不多，意見相近才會進入特定頻道參與討論，被告行為屬「情節較輕」。法官胡雅文昨則裁定被告行為屬「嚴重性質」。胡官認為Tg傳播信息快，該頻道屬公開，是向公眾傳播信息的工具，任何人包括非訂閱者均可查看，故被告有意讓任何人看到帖文，期望帖文觸及「愈多人愈好」，以促使他人違法。

官裁Tg煽暴「情節嚴重」

以5年半為起點扣減刑期

胡官續稱，被告透過售賣武器和防具鼓吹暴力，且針對中央政府對香港的主權，加上他在社會動盪及反政府情緒高漲之際犯案，增加社會動亂風險，罪行屬「情節嚴重」，刑期應為5至10年，亦須對社會及被告具阻嚇力，而被告以個人背景求情則佔比不重。胡官考慮被告在鼓吹暴力的同時，欠缺實際及周詳計劃，以5年半為量刑起點，認罪扣減三分之一，總刑期為3年8個月。

控方質疑減刑後不可少於5年

辯方稱認罪減刑變1/11不公

代表控方的署理助理刑事檢控專員張卓勤隨即質疑，國安法條文訂明「情節嚴重」者須判5至10年刑期，並援引一個英國案例（見另稿）稱，即使被告認罪獲扣減刑期，總刑期亦不得低於最低刑罰。

辯方資深大律師蔡維邦則同意法庭受國安法條文所限，但認為法庭已裁定量刑起點為5年半，若被告判囚5年，即其認罪折扣由三分之一減至十一分之一，亦對被告不公，冀法庭考慮案件雖嚴重，但並非「情節嚴重」之列，可判囚少於5年。

胡官休庭半小時後表示，在案情不變下，不應改判案件屬「情節較輕」，而法庭受上述國安法條文所限，須判至少5年監禁，故改判囚5年。被告母親在宣判一刻雙眼通紅，由友人陪同離開法庭。蔡維邦在庭內與被告交談後，表示被告及其家人正考慮就刑期上訴。

【案件編號：DCCC 401/ 21】

明報記者

（港區國安法）

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