大灣區GBA時政一周：灣區基金多有賺 總盈利縮水七成

11間盈利破百億 最差盈轉虧蝕5億

以盈虧劃分，38間灣區基金公司中，有11間盈利超越100億元，其中以「廣發基金」最賺錢，旗下484隻基金共盈利334.5億元拔得頭籌，其次分別是博時基金與南方基金，分別以454隻基金總利潤269億元、444隻基金總利潤242.1億元，列入灣區基金公司前三名（見圖）。至於兩間錄得虧損的基金公司，分別是明亞基金與先鋒基金，前者兩隻基金合共錄得投資虧損254.69萬元，而先鋒基金旗下17隻基金產品更蝕5.07億元，成為灣區收益表現最差的基金公司。

諾安基金升58%膺「增幅王」

雖然絕大多數灣區基金公司去年都錄盈利，但當中只有8隻錄得按年增長，反映38家公司整體表現遜於2020年。8間獲得盈利增長的分別為諾安基金、信達澳亞基金、金鷹基金、中融基金、東方阿爾法基金、紅土創新基金、華潤元大基金及中科沃土基金，當中諾安基金去年利潤總和141.2億元，按年增長58.06%，為灣區基金公司「增幅王」，緊隨其後的是去年賺105.65億元的信達澳亞，按年增長52.49%，但如果比起2020年高達兩倍的增幅，信達澳亞去年盈利增長其實顯著收窄。不過，2019年信達澳亞的基金數量只有28隻，2020年一口氣增至40隻，去年旗下基金再擴至49個，其管理基金規模的快速增長，也一定程度推高利潤。

基金有升自然有跌，灣區收益表現最差的先鋒基金去年其實轉盈為虧，2020年盈利為5278萬元，可說業績「走樣」最厲害；同樣業績大變臉的還有景順長城基金，去年投資收益僅1.87億元，較2020年的大賺585億元，按年急跌99.68%。

單隻收益最好 信達澳亞每隻賺2.16億

同樣變臉的還有2020年以1608.05億元超高利潤總和，成為當年灣區基金公司賺錢王的易方達基金，去年利潤跌至只有161.9億元，按年跌幅89.93%；另由於旗下基金數量增加到426隻，令其去年單隻基金平均收益跌至只得3800萬元，稍勝景順長城基金單隻基金平均收益102.68萬元。

至於單隻基金平均收益最好的基金公司則是信達澳亞，平均每隻基金為投資者帶來2.16億元收益；其次是諾安基金，平均每隻基金收益1.49億元（見表）。