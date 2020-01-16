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大灣區GBA時政一周：粵港澳模擬庭審 研跨境商事糾紛

【明報專訊】粵港澳大灣區司法案例研討會日前以線上線下結合方式在廣州舉行，由廣東省、香港及澳門三地法官及律師，分別按各自訴訟程序，對一宗跨境買賣合同糾紛模擬庭審（圖），並就跨境商事糾紛訴訟規則銜接問題作專業研討。

據了解，這次模擬庭審案件，涉及跨境提交證據的審查、域外法律的查明以及區際法律衝突的解決等內容。來自最高人民法院以及粵港澳三地法官、律師代表，連同北京大學、武漢大學、香港城市大學、澳門大學的學者，分別圍繞管轄衝突與協調、證據規則比較與借鑑、域外法查明的合作等問題討論。

活動中，粵港澳法官和律師展示了不同法域訴訟制度的風格及特色，共同分享解決法律衝突的方式，以及如何加強規則銜接、構建專業交流平台等方面的分享。

研討會還分別在深圳、香港、澳門等地設立分會場，供包括內地700多名法官和律師觀摩。

五一假期至 多市谷消費

明天是內地五一黃金周假期首日，在省內疫情緩和，以及省政府提倡「放假不離粵」的防疫呼籲下，灣區多個城市，包括早前發生疫情的深圳和東莞推出優惠留人以刺激消費。

深圳市商務局通過美團、京東，向當地消費者發放5億元（人民幣，下同）消費券，包括4億元購物消費、6000萬元餐飲、1000萬元旅遊體育消費，以及3000萬元數字人民幣紅包。東莞市亦派發總值3000萬元的折扣券，並從今日起至5月8日每天舉行網上抽獎。

廣交會境外採購商增四成

網上舉行的第131屆廣交會於24日結束，廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵表示，為期10天的網上展錄得訪客1009萬人，訪問量3390萬次；2.55萬間境內外參展企業上傳305.21萬件展品，其中新產品95.15萬件，分別較上屆增加17.65萬件和5.28萬件，創廣交會新高。另外，有2398間參展企業製作並上傳了虛擬展位，比上屆增加236間。

數據亦顯示，今屆共有228個國家地區的53.6萬境外採購商註冊觀展，較第129屆增長48%，較第130屆增長41.8%，註冊觀展人數亦創歷史新高。其中，採購商人數前10位的國家分別為印度、印尼、菲律賓、巴基斯坦、孟加拉、尼日利亞、澳洲、南非、日本和新加坡。

港平台助企業進軍灣區

香港出口商會主辦、香港政府「創意香港」贊助的「香港智營設計‧閃躍大灣區2022」前日（27日）舉行線上啟動儀式，該商務平台旨在透過一系列B2B和B2C推廣活動，包括展覽會、商業配對會議、產品展示及零售店展銷等，向大灣區展示香港原創設計，以協助香港原創設計產品及品牌開拓市場。

項目現正接受報名，有興趣企業可提供其原創設計予平台，並在之後的推廣活動中展示，5月6日截止報名，詳情可瀏覽項目網頁www.shksd.org。

廣州青創盃設港澳賽區

第9屆廣州青年創新創業大賽（青創盃）日前啟動並接受報名，本屆除設立非在校青年賽和在校學生賽，亦針對港澳創業青年開設港澳賽區，活動持續至年底，除了評選出優秀的創新創業構思，主辦單位還將安排交流營及成果孵化扶持。

是次港澳賽區將於廣州南沙舉辦，獲獎項目將獲主辦方推薦參加青創盃大賽總決賽，並有機會參與青年創新創業人才榜樣評選，以及優先獲推薦入駐南沙區港澳青年創新創業孵化基地，並優先獲交通銀行港澳青創貸最高50萬元人民幣信用貸款，以及項目交流、產業融入、市場開拓等配套服務。

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