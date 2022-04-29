惜食堂百佳放收集機 捐食物換易賞錢

疫下需求增 逾萬宗申領速凍餐

惜食堂現時平均每天自家製作約1.5萬份飯餐免費派發予需要食物援助的人。2020年9月起，惜食堂推出24小時速凍餐自助提取機服務「自在食」，為受疫情而影響的失業或就業不足者提供食物援助。惜食堂活動策劃及傳訊經理王順華昨表示，第五波疫情爆發前，「自在食」服務人數逾3000人，但第五波爆發後，單計今年2月至今收到逾萬宗申請。王稱因社工需時審批，未知實際增加的服務人數，但2月派發速凍餐數量較1月大增六成。

惜食堂創辦人董愛麗預期「智賞捐」可助機構收集更多食物，惟難評估飯餐的增加數量。

「智賞捐」只回收的未開封的貨品，保質期至少尚餘4星期。計劃不接受需冷藏、易變壞及乳製類食品，亦不接受液體及玻璃容器產品。市民可用易賞錢或惜食手機應用程式掃描二維碼，非會員可用八達通捐贈。透過「智賞捐」每捐贈1公斤乾貨食物，市民可獲贈50分易賞錢積分，獲取積分可選擇存入易賞錢戶口，或透過「智賞捐」捐贈予惜食堂。