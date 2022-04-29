港聞

港聞二

駕駛執照續牌將試派籌 行車證研電子化

【明報專訊】運輸署牌照事務處櫃枱服務在新冠疫情下一度暫停，上周重開後隨即大排長龍， 審計署前日發表審計報告建議署方探討派籌，運輸署長羅淑佩昨在港台節目《千禧年代》表示，未來一個月會試行在俗稱「人牌」的駕駛執照申領服務派籌，如試行順利會在各區4間牌照事務處全面推行。

羅淑佩表示，櫃枱服務暫停令每宗牌照申請處理時間較以往長，積壓個案高峰曾達3.5萬宗，現已回落至約8000宗，署方會盡快處理，相信「畀多十日八日」可完成。

羅稱，未來一個月會試行於「人牌」即駕駛執照申領服務派籌；至於車牌服務會否亦派籌，她稱署方曾考慮，惟不少車牌是由車行或保險公司代理人申請，每個代理人或手持10多個甚至100個申請，如車牌亦限一人一籌，業界或需派大量代理人到事務處，運作上會有問題。

羅又稱，現時行車證有過期日須每年續牌，故事務處才不時有市民排隊，而現時署方牌照服務只做到一半電子化，駕駛者在網上申請後，署方仍須郵寄獲續牌的紙本行車證予申請人。她透露，署方正計劃將牌照服務全面電子化，屆時行車證上不會再有過期日。駕駛者首次親身登記後，只須在系統上證明已驗車及繳費便可自動續牌，不用每年親身排隊，而下月20日署方會到立法會交代詳情；當局亦正草擬法例，與警方討論牌照電子化如何執法。

曾現炒飛黨 汽車會促收表後派籌

香港汽車會會長李耀培在同一節目稱，收到不少會員反映排隊須數小時，其間不能離開吃飯或去洗手間，否則須重新排隊。他說，運輸署數年前已曾試行「㩒飛仔」式派籌，但因出現排隊黨及炒籌而取消，如今疫情下署方積壓大量牌照申請，應急事急辦，派籌是方法之一，但做法須改良，建議署方日後收申請表後才派籌。

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