港聞

港聞二

荃灣渠署地盤三級火 職員逃生墮樓危殆

【明報專訊】昨日清晨6時許，荃灣一個渠務署地盤寫字樓組合屋發生三級火，大量濃煙湧上半空，籠罩荃灣路橋面，並傳出爆炸聲。消防灌救4小後將火救熄，兩名渠務署職員受傷送院，其中一人逃生時從一樓墮下骨折，情况危殆。起火原因有待調查。

現場為荃灣海角街3號一個位於荃灣路橋底的渠務署外判商地盤，事發昨早6時38分，警方接獲多人報案稱上址起火，消防到場後於6時50分升級至三級火，並於10時50分救熄，消防其後在現場射水降温。現場有兩名渠務署職員逃生時受傷。29歲姓程地盤監督手腳受傷，以及吸入濃煙不適，清醒送往仁濟醫院後已出院。32歲姓關地盤監督由一樓逃生時墮地懷疑骨折，腰部受傷，一度昏迷，其後清醒送瑪嘉烈醫院治理，至昨午情况危殆。

火場曾傳爆炸 起火原因待查

渠務署回覆稱，地盤為九龍及新界南區的渠務維修及建造工程，兩傷者負責監督區內夜間及凌晨時分渠道清洗工作，其中一人已經出院。該署已派員到醫院跟進，以提供適切協助，並會協助相關部門調查起火原因。

消防處高級消防區長盧偉雄表示，起火位置為兩層高的地盤休息室，火場面積約15米乘20米，火場面積大且環境複雜，加上起火多時，地盤內有支架已燒至變形，令結構有危險。盧又表示，地盤內沒有危險品，相信爆炸聲由冷氣機傳出，起火原因有待調查。

行動中消防共出動290名消防員及救護員，包括60輛消防車及9輛救護車，並開動4條喉及3隊煙帽隊灌救，最後於10時50分將火救熄。受火警影響，現場交通一度受阻，附近一帶有4條來回行車線一度封閉，至12時交通陸續恢愎正常。

相關字詞﹕火警

上 / 下一篇新聞

港鐵停保養 城際直通車或永久停運 田北辰：高鐵料明年可抵廣州東站 屆時取消直通車
港鐵停保養 城際直通車或永久停運 田北辰：高鐵料明年可抵廣州東站 屆時取消直通車
專家料趕時間乘客轉搭高鐵 其餘搭直巴
專家料趕時間乘客轉搭高鐵 其餘搭直巴
蒸汽火車到電氣化 九廣鐵路百年歷史
蒸汽火車到電氣化 九廣鐵路百年歷史
三色回收桶成效低或綠在區區取代
三色回收桶成效低或綠在區區取代
佐敦谷明渠活化完成 石屎渠變蜻蜓鄉
佐敦谷明渠活化完成 石屎渠變蜻蜓鄉
國安拘4人無公布 涉殺鬼班當日案件 黎棟國料忙中有漏 「睇唔到咩理由唔講」
國安拘4人無公布 涉殺鬼班當日案件 黎棟國料忙中有漏 「睇唔到咩理由唔講」
元旦巡遊放氣球阻差 李卓人囚3周
元旦巡遊放氣球阻差 李卓人囚3周
4個月前拒吳敏兒保釋 判辭：言論挑起怨恨政府
4個月前拒吳敏兒保釋 判辭：言論挑起怨恨政府
初選案第五次提訊3人缺席 官訂程序時間表
初選案第五次提訊3人缺席 官訂程序時間表
FCC停頒人權新聞獎 近百記者聯署籲解釋
FCC停頒人權新聞獎 近百記者聯署籲解釋
投票前9日 李家超今公布政綱 蔡子強：無反對派逼具體寫 劉兆佳：太具體或予人感倉卒
投票前9日 李家超今公布政綱 蔡子強：無反對派逼具體寫 劉兆佳：太具體或予人感倉卒
「禁追租」通過 龍漢標批變相保障7月 陳茂波：若要司法覆核 放馬過來
「禁追租」通過 龍漢標批變相保障7月 陳茂波：若要司法覆核 放馬過來
尖沙嘴警署外衝突 技工認暴動藏雷射筆
尖沙嘴警署外衝突 技工認暴動藏雷射筆
關門致有人遇襲 攝影師遭覆核續脫罪
關門致有人遇襲 攝影師遭覆核續脫罪
認十一醉酒辱國旗 無業漢向祖國道歉
認十一醉酒辱國旗 無業漢向祖國道歉
誇大入息150萬騙「握手費」 AIA區域經理罪成
誇大入息150萬騙「握手費」 AIA區域經理罪成
涉fb揚言襲林鄭 兩漢被捕
涉fb揚言襲林鄭 兩漢被捕
盧維思：選舉開支不涉公帑 利益輸送質疑不當
盧維思：選舉開支不涉公帑 利益輸送質疑不當
梅綺物業遭申逆權侵佔 牧師敗訴須30日內遷出
梅綺物業遭申逆權侵佔 牧師敗訴須30日內遷出
海關拘中介職員 涉瞞女傭病歷
海關拘中介職員 涉瞞女傭病歷
駕駛執照續牌將試派籌 行車證研電子化
駕駛執照續牌將試派籌 行車證研電子化
惜食堂百佳放收集機 捐食物換易賞錢
惜食堂百佳放收集機 捐食物換易賞錢
擇地而棲 獨愛「文」字
擇地而棲 獨愛「文」字
大灣區GBA時政一周：粵港澳模擬庭審 研跨境商事糾紛
大灣區GBA時政一周：粵港澳模擬庭審 研跨境商事糾紛
大灣區GBA時政一周：灣區基金多有賺 總盈利縮水七成
大灣區GBA時政一周：灣區基金多有賺 總盈利縮水七成
灣區手記：小酒館裏的「粵語角」 ／文：尚東美
灣區手記：小酒館裏的「粵語角」 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】缺席近5次大會 素蔚出來了 家有急事北上 遇隔離封區
【Emily】缺席近5次大會 素蔚出來了 家有急事北上 遇隔離封區
【Emily】恒大新聞獎 《明報》商業新聞報道摘銀
【Emily】恒大新聞獎 《明報》商業新聞報道摘銀
【Emily】7月做政務司長？ 鄧炳強無回應 多議員叫茂波留任
【Emily】7月做政務司長？ 鄧炳強無回應 多議員叫茂波留任
【Emily】東華學生投身抗疫 議員讚無名英雄
【Emily】東華學生投身抗疫 議員讚無名英雄
【Emily】今年颱風名單 天鵝兇猛被DQ
【Emily】今年颱風名單 天鵝兇猛被DQ
【Emily】小虎sir復職：無諗過成正能量榜樣
【Emily】小虎sir復職：無諗過成正能量榜樣