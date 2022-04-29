荃灣渠署地盤三級火 職員逃生墮樓危殆

現場為荃灣海角街3號一個位於荃灣路橋底的渠務署外判商地盤，事發昨早6時38分，警方接獲多人報案稱上址起火，消防到場後於6時50分升級至三級火，並於10時50分救熄，消防其後在現場射水降温。現場有兩名渠務署職員逃生時受傷。29歲姓程地盤監督手腳受傷，以及吸入濃煙不適，清醒送往仁濟醫院後已出院。32歲姓關地盤監督由一樓逃生時墮地懷疑骨折，腰部受傷，一度昏迷，其後清醒送瑪嘉烈醫院治理，至昨午情况危殆。

火場曾傳爆炸 起火原因待查

渠務署回覆稱，地盤為九龍及新界南區的渠務維修及建造工程，兩傷者負責監督區內夜間及凌晨時分渠道清洗工作，其中一人已經出院。該署已派員到醫院跟進，以提供適切協助，並會協助相關部門調查起火原因。

消防處高級消防區長盧偉雄表示，起火位置為兩層高的地盤休息室，火場面積約15米乘20米，火場面積大且環境複雜，加上起火多時，地盤內有支架已燒至變形，令結構有危險。盧又表示，地盤內沒有危險品，相信爆炸聲由冷氣機傳出，起火原因有待調查。

行動中消防共出動290名消防員及救護員，包括60輛消防車及9輛救護車，並開動4條喉及3隊煙帽隊灌救，最後於10時50分將火救熄。受火警影響，現場交通一度受阻，附近一帶有4條來回行車線一度封閉，至12時交通陸續恢愎正常。