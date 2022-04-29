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港聞二

梅綺物業遭申逆權侵佔 牧師敗訴須30日內遷出

【明報專訊】1966年離世女影星江端儀（梅綺），在生時突然息影創立「基督靈恩佈道團」，購入何文田的唐樓單位作會址。她死後49年，在該單位營運另一教會的牧師入稟高院，申請逆權侵佔。高院昨頒下判辭，裁定牧師敗訴並須支付訟費，並須與單位內其他佔用人於30天內遷出該單位。

息影後單位辦教會聚會

原告為楊贊明，被告為江端儀遺產執行人孫慶愷。判辭指出，涉案相連單位位於何文田梭椏道5及7號，由梅綺於1959和1965年購入。該單位除舉辦教會聚會，亦供同工居住。梅綺臨終前半年，即1966年2月訂立最後一份遺囑，將單位贈予親生女兒及6名教友，包括案中被告。根據梅綺生前一份著作稱，單位或日後售出單位所得金錢，只可用作傳揚「福音教會」之事。

96年單位繼承人認識原告

交鎖匙託續營運教會

梅綺去世後，單位繼承者亦相繼離開，只餘下一名姓廖女子留下。根據被告方的說法，廖於1996年病重時，認識了身為牧師的原告，並將單位鎖匙交給原告，以繼續營運教會。原告在廖去世後，在單位繼續營運教會，並改名為「基督大使命教會」。被告方提反申索，要求法庭頒令可持有單位的空置管有權。

不過原告否認此事，反指他自己聘用鎖匠打開單位入內，再將家具、私人物品遷入該單位，並以自己佔用單位已逾12年，於2015年申請逆權侵佔。

高院暫委法官梁俊文在判辭表示，接納被告方說法，反而認為原告未能提出實質證據，故裁定他敗訴，並下令被告擁有該單位空置管有權。梁官又提及，從事宗教活動亦屬慈善項目之一，法庭可因此頒令單位屬慈善信託，惟因涉案遺囑受益人非全部現身法庭，認為不適合就此領令。

「梅綺」江端儀為江孔殷家族後人，該家族以「太史五蛇羹」馳名。生前與粵語片男星張瑛結婚，誕下一女，其後離異；後患舌癌，1966年去世，終年43歲。

【案件編號：HCA 413/15】

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