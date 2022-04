盧維思聲明中稱,有關報道暗示他以政府資助聘其妻公司助選,但他澄清其競選活動實際上並沒花費公帑(public funds were not in any way involved in the exercise)。他表示,記者在提問中沒提及公帑;如果有提及,他會直接點明約18萬元開支全來自自己積蓄,他在是次選舉中沒有收到任何政府資助(I have not received any government subsidy for this campaign)。由於不涉及公帑,報道中的整個質疑是誤導及完全不恰當的。

記者打錯電話 妻子並沒收線

就報道提到本報記者致電黃麗君查詢時,電話一度有人接聽,旋即收線,盧維思在聲明中澄清,其妻子不曾收到本報記者來電。

本報記者事後翻查紀錄,兩次致電均打錯了電話,黃麗君並沒有收到來電。