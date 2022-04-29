涉fb揚言襲林鄭 兩漢被捕

一人前年發表 今年另涉鼓吹播毒

警方網罪科總督察戴子斌表示，警方近日網上巡邏發現有意圖襲擊政府官員的言論，亦有人不負責地鼓吹他人傳播病毒。警方經調查後前日採取行動，分別在馬鞍山、南丫島以涉嫌「煽惑他人有意圖造成身體嚴重傷害」拘捕兩名男子，檢取3部手提電話、一部手提電腦及一部流動裝置。警方稱，兩人為32歲從事殯儀工作的禮儀師及61歲退休者，分別在今年4月上旬及2020年發表有關言論。戴子斌稱，言論針對地提及要襲擊個別官員，但不便透露具體細節。

其中，61歲被捕男子同時被指在今年2月鼓吹他人「播毒」，涉干犯「煽惑他人違反《預防及控制疾病規例》」罪，據調查所得，男子本身未有染疫。兩人被帶返警署調查，警方不排除有更多人被捕。

戴子斌稱，「煽惑他人違反《預防及控制疾病規例》」最高可罰款1萬元及監禁6個月，而「意圖造成身體嚴重傷害」最高可終身監禁，高等法院有關市民在網上煽動或威脅使用暴力的臨時禁制令仍生效，呼籲市民不要以身試法。警方強調尊重言論自由，惟亦要尊重法例，過去曾有人被煽動後付諸實行，造成實際公共安全風險，警方將加強網上巡邏，跟進違法言論，不會姑息不法分子鼓吹暴力行為。