誇大入息150萬騙「握手費」 AIA區域經理罪成

控方案情稱，被告劉潔兒（61歲）2015年6月獲邀加盟友邦保險，她提交過去任職另一保險公司時佣金帳戶結單予友邦，以計算「握手費」等新入職薪酬福利。被告報稱入息總額約220萬元，獲逾86萬元「握手費」，惟廉署調查後發現其入息總額實為約65萬元，僅可獲取約10萬元「握手費」，廉署接獲投訴後揭發事件。

另外，保險公司前區域總監林福源（54歲）涉嫌與一名下線保險經理串謀以虛假保單詐騙佣金共約100萬元，被廉政公署落案起訴一項串謀詐騙罪，案件昨在觀塘裁判法院提堂。控方申請毋須答辯，獲准押後案件至5月31日再訊，待準備區域法院轉介文件，其間被告准以兩萬元現金保釋，須交出所有旅遊證件及居於報稱住址，不得離港及接觸控方證人，每周到廉署報到。

宏利高層控串謀騙佣

控罪指稱，被告2017年11月1日至2018年12月22日期間與田德浩一同串謀詐騙宏利（人壽保險國際）有限公司，即不誠實地偽稱一些投保申請，是由譚文燦經手代表該些投保申請，意圖導致和誘使宏利承接和簽發有關保單，以及向被告、田德浩及譚文燦支付該些保單的佣金或其他款項。

【案件編號：DCCC 897/20、KTCC 518/22】