尖沙嘴警署外衝突 技工認暴動藏雷射筆

押後至11月 待同案審完

被告鄭智健（現年24歲，冷氣技工）被指在尖沙嘴柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道參與暴動，以及攜有一支雷射筆。

案情指出，當天傍晚約6時，有逾2000名示威者在警署外集結，警方舉旗警告示威者離開。有示威者向警署擲石頭和雜物、用雷射筆照射警方，有汽油彈燒傷一名男警，警方發射催淚彈和布袋彈驅散人群。而在栢麗購物大道，有示威者推倒高台鐵架及以水馬堵路。

控方指被告屬主犯 藉現身鼓勵他人

至7時許，被告被截停拘捕，身上遭搜出黃色頭盔、泳鏡、圍巾、手套、兩支噴漆和一支雷射筆。控方稱，被告是以主犯身分蓄意藉現身鼓勵其他人破壞社會安寧，從而參與暴動。

庭上播放警署閉路電視片段顯示，該男警遭汽油彈擊中後着火，一度在地上翻滾。醫生檢驗後稱他腳部有5.5%二級燒傷，傷口於同年11月痊癒。

【案件編號：DCCC 22/21】

（反修例風暴）