尖沙嘴警署外衝突 技工認暴動藏雷射筆

【明報專訊】2019年8．11尖沙嘴警署外警民衝突，警方拘捕多人，8人被控暴動罪，其中案發時22歲青年昨在區院承認各一項暴動罪，以及在公眾地方管有攻擊性武器罪。法官林偉權押後案件至11月26日，以待同案被告完成審訊。案情指出，有警員目睹戴防毒面罩的被告手持雷射筆並上前追截，被告見狀把雷射筆放入褲袋逃去，之後遭警方制服及拘捕，被告曾扣留在新屋嶺扣留中心。
押後至11月 待同案審完
被告鄭智健（現年24歲，冷氣技工）被指在尖沙嘴柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道參與暴動，以及攜有一支雷射筆。
案情指出，當天傍晚約6時，有逾2000名示威者在警署外集結，警方舉旗警告示威者離開。有示威者向警署擲石頭和雜物、用雷射筆照射警方，有汽油彈燒傷一名男警，警方發射催淚彈和布袋彈驅散人群。而在栢麗購物大道，有示威者推倒高台鐵架及以水馬堵路。
控方指被告屬主犯 藉現身鼓勵他人
至7時許，被告被截停拘捕，身上遭搜出黃色頭盔、泳鏡、圍巾、手套、兩支噴漆和一支雷射筆。控方稱，被告是以主犯身分蓄意藉現身鼓勵其他人破壞社會安寧，從而參與暴動。
庭上播放警署閉路電視片段顯示，該男警遭汽油彈擊中後着火，一度在地上翻滾。醫生檢驗後稱他腳部有5.5%二級燒傷，傷口於同年11月痊癒。
【案件編號：DCCC 22/21】
（反修例風暴）
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