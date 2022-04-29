投票前9日 李家超今公布政綱 蔡子強：無反對派逼具體寫 劉兆佳：太具體或予人感倉卒

李家超競選辦主任譚耀宗早前向本報透露，李的政綱在房屋方面會提及加強房屋供應的統籌，加快流程，現屆政府提出的「北部都會區」及「明日大嶼」會繼續推行；亦會有政府架構改組。

李：十分重視青年政策 通關是首務

公布政綱前一日，李家超昨再在facebook重申，十分重視青年政策，亦感激曾為香港貢獻的每一位長者，認為要提升整體安老服務質素，增設服務設施，應確保長者老有所依，安享晚年。他又說，理解到「通關」對香港市民是頭等大事，故多次表明若當選「通關」是首要任務；「除了與內地通關，我們也要重建和加強與國際的聯繫，我認為一定要說好香港故事」。

李家超今日公布政綱，離投票只剩一周。中大政治與行政學系高級講師蔡子強相信，是因李在最後一刻、甚至提名期開始後才決定參選，與前屆和上屆的梁振英和林鄭月娥不同，前者用了很長時間準備參選，後者則熟政策。蔡不會期望李有具體政綱，又相信李找了不同單位協助撰寫，並由中央整合。蔡稱，若有反對派的話能逼李的政綱寫得更具體，但如今無反對派，擔心社會難按政綱監督施政。

劉：要有方向 突出重點解難思維

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，無人與李家超競選，故無互相催促下要盡早推出政綱的壓力。他認為，政綱不宜太具體，因撰寫過程中未經與管治團隊深入研究，以及與社會各界充分磋商，太具體亦可能予人感覺在倉卒情况下未經深思熟慮。但劉認為要有方向性，突出來屆政府有什麼要重點處理的問題，以及創新解決問題的思維，顯示與現屆政府的不同。劉又說，「有政綱先有同各方對話的基礎，唔淨係猛聽」。

部分選委如高志森等身在內地，他提出重設口岸投票。選舉事務處回覆本報稱，選管會及選舉事務處已透過新聞公報及致函選委，呼籲委員盡早規劃行程及預留足夠時間完成抵港的相關檢疫要求；是次行政長官選舉並無計劃在邊境管制站設立投票站；但選舉事務處正與相關政策局及部門積極磋商，就在投票日正接受檢疫或隔離而不能親身前往主投票站的選委的投票安排制定具體方案。

選舉處發測試電郵 誤泄選委資料

選舉事務處分批向各選委及助理發出測試短訊和電郵，以核實選委的聯絡資料，昨日過程中發生選委個人資料外泄事件，包括一名選委及助理姓名、電話號碼等資料被錯誤發送給60名選委。

選舉事務處稱，已即時通知相關者立即及永久刪除該附件，向受影響選委及助理致歉，並已通報私隱專員公署及資科辦；涉事職員已調離原有工作崗位、不會被安排處理涉及個人資料的工作及正接受調查。